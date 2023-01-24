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Pelin Kaya kimdir, nasıl öldü? Malta’da Jeremie Camilleri tarafından canice öldürülen Pelin Kaya'nın son görüntüleri!

24.01.2023 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pelin Kaya, Malta'da kanında yasaklı madde bulunan sürücü Jeremie Camilleri tarafından önce ezilip sonra da taş atılarak öldürülmüştü. Malta Başbakanı Robert Abela konuya ilişkin dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Pelin Kaya'nın son görüntüleri basında yer aldı. Peki, Pelin Kaya kimdir, nasıl öldü? İşte detaylar...

Pelin Kaya kimdir, nasıl öldü? Malta’da Jeremie Camilleri tarafından canice öldürülen Pelin Kaya'nın son görüntüleri!

Pelin Kaya'nın ölümü Malta'da şok etkisi yarattı. Malta'nın Gzira şehrinde bulunan Testeferrata Caddesi üzerinde gerçekleşen olay kan dondurdu. Jeremie Camilleri arkadaşlarıyla doğum gününü kutladığı sırada restorana araçla dalarak Pelin Kaya'nın ölümüne neden oldu. Pelin Kaya'nın son görüntülerini görenler buz kesti.

PELİN KAYA KİMDİR?

Pelin Kaya, Malta'da yaşayan 30 yaşında bir iç mimardı.

Pelin Kaya, Malta'nın Gzira kentinde Testeferrata Caddesi'nde 18 Ocak Çarşamba gecesi saat 01.00 sıralarında bir fast-food restoranında doğum günü kutluyordu.

O sırada Jeremie Camilleri'nin kullandığı araç, önce benzin istasyonuna zarar verdi ardından da restorana daldı. Pelin Kaya ezildi.

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PELİN KAYA NASIL ÖLDÜ?

Pelin Kaya Malta'da vahşice öldürüldü. Pelin Kaya, 18 Ocak Çarşamba gecesi saat 01.00 sıralarında Malta'nın Gzira şehrindeki restorana aracıyla dalan Jeremie Camilleri tarafından öldürüldü.

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Görgü tanıkları, araç sürücüsünün, Kaya'ya taşlar attığını söyledi.

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PELİN KAYA OLAYINDA SON DURUM

Malta polisi, saldırgan tavırlar sergileyen 33 yaşındaki araç sürücüsü Camilleri'yi elektro şok tabancasının yardımıyla gözaltına aldı.

Camilleri'nin kanında 3 tip yasaklı madde çıktı. Camillieri'nin "Kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklu yargılanmasına karar verildi.

PELİN KAYA'NIN SON GÖRÜNTÜLERİ

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