Pelosi, Suudiler için İran'a askeri müdahaleye karşı çıktı

NEW YORK (AA) – ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, geçen hafta Suudi petrol tesislerine yönelik düzenlenen saldırıya karşılık İran’a yapılacak olası bir askeri harekatı “kesinlikle” desteklemediğini belirtti.

Ulusal Halk Radyosu’na (NPR) verdiği mülakatta Pelosi, Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’dan bahsederek İran’a yönelik olası bir askeri operasyona karşı olduğunu kaydetti.

California Demokrat Vekili Pelosi, “Bir gazeteciyi doğrayan ve kalıntılarını kimyasal maddelerle eriten bir kişinin karşısında oturuyorlar. Suudi Arabistan'ı korumak ve savunmak için hiçbir sorumluluk görmüyorum. Bu hangi anlaşmanın bir parçası?" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik ekonomik yaptırımların ötesine gitmeyeceğine inandığını belirten Pelosi, “Başkan Trump’ın İran’ı vuracağını düşünmüyorum. Ülkemizde bir savaşa gidecek iştah olmadığını biliyor.” diye konuştu.

Pelosi’nin yorumu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 14 Eylül’de Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yapılan saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a yönelik uluslarası destek için çıktığı Orta Doğu ziyareti sırasında geldi.