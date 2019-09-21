HABER

Pelosi, Suudiler için İran'a askeri müdahaleye karşı çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2019 07:05 | Son Güncelleme

ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Suudi petrol tesislerine düzenlenen saldırıya karşılık İran’a yapılacak olası bir askeri harekatı "kesinlikle” desteklemediğini açıkladı -Nancy Pelosi: -“Bir gazeteciyi doğrayan ve kalıntılarını kimyasal maddelerle eriten bir kişinin karşısında oturuyorlar. Suudi Arabistan'ı korumak ve savunmak için hiçbir sorumluluk görmüyorum. Bu hangi anlaşmanın bir parçası?"

NEW YORK (AA) – ABD Kongresi Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, geçen hafta Suudi petrol tesislerine yönelik düzenlenen saldırıya karşılık İran’a yapılacak olası bir askeri harekatı “kesinlikle” desteklemediğini belirtti.

Ulusal Halk Radyosu’na (NPR) verdiği mülakatta Pelosi, Gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’dan bahsederek İran’a yönelik olası bir askeri operasyona karşı olduğunu kaydetti.

California Demokrat Vekili Pelosi, “Bir gazeteciyi doğrayan ve kalıntılarını kimyasal maddelerle eriten bir kişinin karşısında oturuyorlar. Suudi Arabistan'ı korumak ve savunmak için hiçbir sorumluluk görmüyorum. Bu hangi anlaşmanın bir parçası?" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik ekonomik yaptırımların ötesine gitmeyeceğine inandığını belirten Pelosi, “Başkan Trump’ın İran’ı vuracağını düşünmüyorum. Ülkemizde bir savaşa gidecek iştah olmadığını biliyor.” diye konuştu.

Pelosi’nin yorumu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun 14 Eylül’de Suudi Arabistan’ın petrol tesislerine yapılan saldırıdan sorumlu tuttuğu İran’a yönelik uluslarası destek için çıktığı Orta Doğu ziyareti sırasında geldi.

Pompeo, Riyad'a varmadan önce uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Saudi Aramco'ya ait petrol tesislerinin vurulmasından İran'ı sorumlu tuttuğunu tekrarlamış ve saldırıyı ilk kez "savaş nedeni" olarak tanımlamıştı.

Trump da perşembe günü, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerine yapılan saldırıların ardından İran ulusal bankasına yaptırım uyguladıklarını açıklamıştı.

Washington Post yazarı Suudi gazeteci Kaşıkçı, evlilik işlemleri için 2 Ekim 2018'de gittiği Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmüştü.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından haziran ayında açıklanan raporda Kaşıkçı cinayetinden Suudi Arabistan sorumlu tutulmuş, aralarında Veliaht Prensi bin Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
Baba - oğlun tartışması korkunç sona erdi! Babasına sinirlenince defalarca...Baba - oğlun tartışması korkunç sona erdi! Babasına sinirlenince defalarca...
En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktuEn mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cemal Kaşıkçı İRAN Muhammed bin Selman Nancy Pelosi Suudi Arabistan petrol tesislerine saldırı

En Çok Okunan Haberler

Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı verildi

Demirtaş ve Yüksekdağ hakkında tutuklama kararı verildi

Flaş hamle! ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı

Flaş hamle! ABD'den Körfez'e asker sevkiyatı

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

Barcelona'ya büyük şok! Transfer yazışmaları ortaya çıktı

'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı

'Hepsine bin basarım' dedi çıplak pozunu paylaştı

Neslican Tay'dan acı haber!

Neslican Tay'dan acı haber!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu! 'Tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'na bekliyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu! 'Tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'na bekliyorum'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

Meteoroloji'den 'kimyasal yağış' açıklaması!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Eminönü'nde otel yangını! Tramvay seferleri durdu

Eminönü'nde otel yangını! Seferleri durdu

Baba - oğlun tartışması korkunç sona erdi! Babasına sinirlenince defalarca...

Baba - oğlun tartışması korkunç sona erdi! Babasına sinirlenince defalarca...

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

En mutlu gününde öldürüldü! Gelin arabasındaki o detay yürek burktu

Acı olay! Taksi ile kamyon çarpıştı, dede ve torunu öldü

Acı olay! Taksi ile kamyon çarpıştı, dede ve torunu öldü

Dört katlı apartmanın altından çıktı! Osmanlı döneminden kalma

Dört katlı apartmanın altından çıktı! Osmanlı döneminden kalma

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu! 'Tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'na bekliyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter'dan duyurdu! 'Tüm vatandaşlarımızı Atatürk Havalimanı'na bekliyorum'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.