Pembe formalarla sahaya çıktılar: “Spora ne kadar yakınsak, kansere o kadar uzağız"

Edirne’de Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen “Pembe Forma Dostluk Maçı” renkli görüntülere sahne oldu. Edirne DSİ Kadın Basketbol Takımı ile Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nin kadın doktor ve hemşirelerinden oluşan takımın karşı karşıya geldiği maçta, kadınlar pembe formalarıyla sahaya çıkarak “Spora ne kadar yakınsak, kansere o kadar uzağız” mesajını verdi.

"Pembe Forma Dostluk Maçı"nda, Edirne DSİ Kadın Basketbol Takımı ile Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nin kadın doktor ve hemşirelerinden oluşan takım dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Kadınlar, pembe formalarıyla çıktıkları sahada "Spora ne kadar yakınsak, kansere o kadar uzağız" mesajı vererek farkındalığa dikkat çekti.

SPORUN KANSERE KARŞI KORUYUCU ETKİSİ

Kadın dayanışmasının ön planda olduğu etkinlikte sporun kansere karşı koruyucu etkisi vurgulandı.
Spor salonu pembe balonlarla süslenirken, tribünleri dolduran kadınlar da pembe fular ve kurdeleleriyle farkındalık mesajına destek verdi.

Dostluk havasında geçen karşılaşma, 40-31'lik skorla sona erdi.

"SPORA NE KADAR YAKINSAK KANSERE O KADAR UZAĞIZ"

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Melda Canbaz, sporun kansere karşı güçlü bir kalkan olduğunu belirtti. Canbaz, "Bugün burada olmamızın bir sebebi var çünkü spora ne kadar yakınsak kansere o kadar uzağız. Kadınlar olarak biz sadece polikliniklerde değil, sahada da varız. Formamız pembe, mesajımız net: Hareketli kadın sağlıklı kadındır. Bugün biz sahadayız, top bizde, oyun bizde, sağlık için paslaşıyoruz. Sporla kansere karşı güçlüyüz. Kadınlar artık çok bilinçlendi; erken tanı için taramalarını düzenli yaptırıyorlar. Böylece biz de erken tanı sağlayarak şifa verebiliyoruz. Kanser kadınları korkutmasın; çözümümüz var, tedavilerimiz gelişti, yeter ki taramalarını ihmal etmesinler" dedi.

