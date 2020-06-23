Viagra erkeklerin penis sertleşme sorunlarına çözüm olan erektil disfonksiyon (iktidarsızlık) tedavisinde kullanılan ve ağız yolu ile alınan bir ilaçtır. Amerika Birleşik Devletleri’nde 1998’de FDA’nın onayını alıp piyasada sunulan Viagra (Sildenafil Citrate) erkeklerin hassas olduğu iktidarsızlık sorununu çözmeye yardımcı olan bir ilaçtır. Erkeklerin mavi hapına kadınlar için de onay çıktı. Artık cinsel isteksizlik yaşayan ve bu sorun nedeniyle hayatı olumsuz etkilenen kadınlar pembe Viagra kullanarak sorunlarını kolayca çözebilecek. Pembe Viagra Nedir? Viagra son zamanlara kadar sadece erkekler için üretiliyordu ve kadınların cinsel sorunlarına yönelik bir ilaç yoktu. Amerikan Sağlık Bakanlığı’ndan onay almayan Viagrayı kadınlar onay olmasa da kullandı ve sonuçlar cinsel sağlık kongrelerinde paylaşıldı. Araştırmalar ile Viagranın kadınların cinsel tatminini 4 hafta içerisinde 2.5 kat artırdığı ispatlandı. Amerika’daki kadın ve sağlık kuruluşlarının başlattığı ‘Skoru Eşitleyin’ adındaki kampanyasıyla FDA cinsiyet ayrımcılığı ile suçlandı. Beyni uyarıcı etkisi olduğundan 2010 ve 2013 yıllarında reddedilen ve hayal kırıklığı yaşanmasına neden olan kadın Viagrası satışına ABD Gıda ve İlaç Dairesi’nden onay çıktı. Ancak FDA üretici firmaya yan etkilerin azaltılması şartını koştu. Günümüzde ise birçok ülkede reçete ediliyor.

Erkekler için iktidarsızlık önemli olduğu kadar kadınlar için de libidonun düşük olması yani cinsel isteksizlik hassas bir konudur. Her 10 kadından üçü HSDD (hypoactive sexual desire disorder) sorunu yaşıyor. Pembe Viagra olarak bilinen ve etkin maddesi flibanserin olan Add’nin kadınların en sık yaşadığı cinsel sağlık problemi olan cinsel aktivite için isteksizlik problemini çözebilecek mucizevi bir ilaç olduğu savunuluyor. Kadınlar için Viagra tıpta ilk defa Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi’nin onayını almış kadınlara yönelik üretilmiş bir cinsellik hapıdır ve adeta bir devrimdir. Kadınlar için seks takviyesi olan pembe Viagra artık bir ütopya değil. Pembe Viagra Nasıl Kullanılır? Erkeğin bedeni cinsel uyarım esnasında nitrik oksit salgılar ve cGMP enzimini uyarır. Böylece penise doğru akan kanın artışı sonucunda ereksiyon meydana gelir. Mavi hap da, cGMP seviyesini düzenleme yoluyla çalışır. Yani erkeklerin mavi hapı direkt cinsel organ üzerinde etkisi olan bir ilaçtır. Addy ise erkeklerdeki Viagra ilacına göre daha farklıdır. Pembe Viagranın performans ilacına benzetilmesi doğru olmaz. Pembe Viagra dopamin gibi beyin kimyasalları üzerinde etkilidir, direkt olarak cinsel organ üzerinde etkili değildir. Bu nedenle pembe Viagrayı tıpkı antidepresan ilaçlarında olduğu gibi her gün kullanmalısınız. 2 ay geçtikten sonra cinsel isteğinizde artış olmayıp sorunlarınız devam ediyorsa ilacı almayı bırakmalısınız. Alkol alıyorsanız kesinlikle pembe Viagra kullanmamalısınız. Alkol ile birlikte Viagra aldığınızda baygınlık ve bilinç kaybı gibi problemler yaşayabilirsiniz. Ayrıca Viagra kullanırken: