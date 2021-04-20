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Pembe WhatsApp nedir? Pembe WhatsApp güvenli mi? Bilgiler mi çalınıyor?

20.04.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

WhatsApp’in yıllardır kendi rengi olan yeşil renginden sonra, son zamanlarda sosyal medya üzerinde bir anda yayılmaya başlayan pembe WhatsApp furyası tehlike saçıyor. Yeşil renginden sıkılarak temalarını pembe yapmak isteyen birçok vatandaş bilgilerinin çalınması problemi ile karşı karşıya kaldı. Yeni bir dolandırıcılık yöntemlerinden biri olan pembe WhatsApp teması, kötü amaçlı bir yazılım içeriyor.

Pembe WhatsApp nedir? Pembe WhatsApp güvenli mi? Bilgiler mi çalınıyor?

WhatsApp’ın yeşil temasından sıkılanlar için “sözde” resmi olarak ortaya çıkan güncelleme, bu temayı kullananlar için büyük tehlike arz ediyor. Pembe WhatsApp, kullanıcıların sohbetlerde ortaya çıkardığı kötücül yazılımlar nedeniyle kullanıcının telefonundaki bilgileri ve aynı zamanda kullanıcı hesaplarını da ele geçiriyor. Telefonuna pembe WhatsApp’i indiren kişiler, hackerlara telefonunu ulaşılabilir kılmış oluyor.

PEMBE WHATSAPP NEDİR?

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın klasik yeşil rengini değiştirmek için pembe tema yükleyen kullanıcıların hesapları ve kişisel verileri ele geçirildi.

Sohbet gruplarında "pembe tema" güncellemesi adı altında kötü amaçlı bir dosya bağlantısı paylaşılıyor. Sahte güncelleme bağlantısına dokunan veya tıklayan kullanıcıların hem hesabı hem de kişisel verileri ele geçirilebiliyor.

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PEMBE WHATSAPP GÜVENLİ Mİ?

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'da yeni bir dolandırıcılık yöntemi yayılmaya başladı. WhatsApp'ın artık monotonlaşan "yeşil" rengini değiştirmek hayaliyle pembe tema yükleyen kullanıcılar, hesaplarının ve kişisel verilerinin ele geçirilmesi tehlikesiyle karşı karşıya. İnternet güvenliği uzmanı Rajshekhar Rajaharia, tehlikeli olarak atfettiği bu uygulama hakkındaki endişelerini sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştı.

Hackerlerin gruplarda paylaştığı ”WhatsApp in Pink” uygulamasıyla kullanıcıların bilgilerini çaldığını ifade eden Rajaharia, kullanıcıların ise WhatsApp uygulamalarında farklı temalar kullanmak istemesi dolayısıyla bu uygulamaya rağbet gösterdiğini ifade etti. Rajaharia, bu sayede kötü amaçlı kişilerin, pembe WhatsApp uygulamasıyla bazı bilgileri çalma aşamasına kadar geldiğini söylüyor.

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Sohbet gruplarında "pembe tema" güncellemesi görünümüne bürünmüş kötü amaçlı bir dosya bağlantısı paylaşılıyor. Ayrıca kullanıcılara uygulamanın önceki sürümlerinde olmayan bazı yararlı özelliklere sahip olacakları da empoze ediliyor. Sahte güncelleme bağlantısına dokunan veya tıklayan kullanıcıların hem hesabı hem de kişisel verileri ele geçirilebilir. Zira bunu yaparak telefonunuzu hackerların erişimine açmış oluyorsunuz.

PEMBE WHATSAPP’I YÜKLEYENLER NE YAPMALI?

Böyle bir durumla karşılaştığınızda ilk yapmanız gereken şey pembe WhatsApp'ı silmek. Ayrıca hesabınızdan tüm cihazların bağlantısını kesmeniz, tarayıcınızın önbelleğini temizlemeniz ve tüm uygulamaların izinlerini kontrol etmeniz gerekiyor.

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Pembe WhatsApp'ın ayrıca sistemde gizlenmesi gibi bir tehlike de söz konusu. Böyle bir durumda zararlı yazılımı akıllı telefondan atmak da zorlaşıyor.


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