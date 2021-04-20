Pembe WhatsApp nedir? Pembe WhatsApp güvenli mi? Bilgiler mi çalınıyor?

WhatsApp’ın yeşil temasından sıkılanlar için “sözde” resmi olarak ortaya çıkan güncelleme, bu temayı kullananlar için büyük tehlike arz ediyor. Pembe WhatsApp, kullanıcıların sohbetlerde ortaya çıkardığı kötücül yazılımlar nedeniyle kullanıcının telefonundaki bilgileri ve aynı zamanda kullanıcı hesaplarını da ele geçiriyor. Telefonuna pembe WhatsApp’i indiren kişiler, hackerlara telefonunu ulaşılabilir kılmış oluyor.

PEMBE WHATSAPP NEDİR?

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın klasik yeşil rengini değiştirmek için pembe tema yükleyen kullanıcıların hesapları ve kişisel verileri ele geçirildi.

Sohbet gruplarında "pembe tema" güncellemesi adı altında kötü amaçlı bir dosya bağlantısı paylaşılıyor. Sahte güncelleme bağlantısına dokunan veya tıklayan kullanıcıların hem hesabı hem de kişisel verileri ele geçirilebiliyor.

PEMBE WHATSAPP GÜVENLİ Mİ?

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'da yeni bir dolandırıcılık yöntemi yayılmaya başladı. WhatsApp'ın artık monotonlaşan "yeşil" rengini değiştirmek hayaliyle pembe tema yükleyen kullanıcılar, hesaplarının ve kişisel verilerinin ele geçirilmesi tehlikesiyle karşı karşıya. İnternet güvenliği uzmanı Rajshekhar Rajaharia, tehlikeli olarak atfettiği bu uygulama hakkındaki endişelerini sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştı.