'Pençe-3' harekatında, 6 terörist daha etkisiz hale getirildi

ANKARA, (DHA) - MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca devam eden 'Pençe-3' harekatında; 4'ü hava harekatında, 2'si de çatışmada olmak üzere 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Pençe-3' harekatında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 15 olduğu belirtilerek, "Pençe-3 Harekâtı'nda, 4'ü hava harekâtıyla, 2'si de çatışmada olmak üzere 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirilerek şehitlerimizin kanı yerde bırakılmadı. Böylece Pençe-3 Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu" denildi.

