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Pençe Harekatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 15:09 | Son Güncelleme

Komandolar tarafından bulunan teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi

Pençe Harekatı kapsamında teröristlere ait çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesinin imha edildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Pençe Harekatı kapsamında daha önce Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilen PKK'lı 4 teröristin bulunduğu bölge ve yakınındaki sığınakta, 3 AK-47 piyade tüfeği, bir el telsizi, bölücü terör örgütünün sözde liderleri tarafından kullanılan 2 sabit merkez telsizi, bir parçalanmış gece görüş, 7 AK-47 şarjör, 610 AK-47 mühimmatı, 4 el bombası, 20 kilogram amonyum nitrat, EYP yapımında kullanılan pil bloku ve 20 metre kablo, bir güneş enerjisi paneli ile çok sayıda yaşam malzemesinin bulunduğu belirtildi.

Komandoların, ele geçirilen silah, mühimmat, patlayıcı maddeler ve diğer yaşam malzemeleri ile sığınakları imha ettiği kaydedildi.

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Milli Savunma Bakanlığı mühimmat PKK silah terörist

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