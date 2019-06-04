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Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34'e çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 04.06.2019 11:47 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe Harekâtı'nda 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34 olduğunu açıkladı.

Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34'e çıktı

ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe Harekâtı'nda 6 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini ve harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısının 34 olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk'ta başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı'nda 6 terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34 oldu" denildi.
HAVA HAREKÂTINDA 4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Ayrıca Irak kuzeyi Avaşin, Zap ve Gara bölgelerinde yapılan hava harekâtlarında PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak, barınak ve mühimmat depolarının imha edildiği belirtilerek, bu harekâtlarda en az 4 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Pençe Harekâtı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 34'e çıktı

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