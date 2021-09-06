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Pençşir Taliban'ın eline geçti, Emrullah Salih yurtdışına kaçtı

06.09.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Afganistan'da Pençşir vilayeti Taliban'ın kontrolüne geçti. Kendisini ülkenin geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih'in akıbeti merak konusu olurken Taliban Sözcüsü Salih'in Tacikistan'a kaçtığını belirtti.

Pençşir Taliban'ın eline geçti, Emrullah Salih yurtdışına kaçtı

Dünya, Taliban'dan gelen yeni açıklamaları konuşuyor. Geçtiğimiz saatlerde ülkedeki direnişin 'son kalesi' olarak anılan Pençşir'i ele geçirdiğini duyuran Taliban yine gündeme adeta bomba gibi düşen açıklamalara imza attı.

EMRULLAH SALİH KAÇTI MI?

Gani'nin yurtdışına kaçması sonrası kendisini ülkenin geçici Cumhurbaşkanı ilan eden Emrullah Salih hakkında 'yurtdışına kaçtı' iddiasında bulunan Taliban Sözcüsü, Salih'in Tacikistan'a kaçtığını belirtti.

Salih, Afganistan'ın başkenti Kabil'in Taliban'ın eline geçmesi sonrası kendisine sadık bir ekip ile Pençşir'e geçmiş ve buradaki direniş hareketinin lider kadrosunda yer almıştı.

"GÜVENDEYİM" MESAJI

Öte yandan Afgan Ulusal Direniş Cephesi liderlerinden Ahmed Mesud, Twitter üzerinden bir mesaj yayınlayarak 'Güvendeyim' mesajı verdi.

Son Dakika: Taliban, Pencşir vilayetinin kontrolünü ele geçirdiTaliban, Pencşir vilayetinin kontrolünü ele geçirdi

"Düşmanın son yuvası Pencşir vilayeti de tamamen fethedilmiştir" diyen Taliban, geçtiğimiz saatlerde Pencşir'in ele geçirilmesiyle ülke genelinde savaşın tamamen sona erdiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine Taliban'a direnen Ulusal Direniş Cephesi sözcülerinden Ali Maysam BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bu doğru değil, Taliban Pençşir'i ele geçirmedi" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban
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