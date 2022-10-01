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Pendik - Sabiha Gökçen metrosu ne zaman açılacak? İşte Pendik - Sabiha Gökçen metro durakları!

01.10.2022 18:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un yeni metro hatlarından olan Pendik Sabiha Gökçen metrosunun ne zaman açılacağı sorgulanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından Pendik Sabiha Gökçen metrosunun açılış tarihi ve saati açıklandı. Peki Pendik Sabiha Gökçen metrosu ne zaman açılıyor? İşte tarihi...

Pendik - Sabiha Gökçen metrosu ne zaman açılacak? İşte Pendik - Sabiha Gökçen metro durakları!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro hattını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle yakın bir tarihte İstanbulluların hizmetine sunacaklarını açıklamıştı. İşte Pendik Sabiha Gökçen metrosu durakları...

PENDİK SABİHA GÖKÇEN METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Pendik Sabiha Gökçen metrosu 2 Ekim Pazar günü açılacak. Yeni metro hattı, Sabiha Gökçen Havalimanı'yla beraber D100'le Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki özellikle Pendik'teki yoğun nüfus hareketinin iş hareketinin olduğu mahalleleri metroyla buluşturacak. Karaismailoğlu konu hakkında, bu hatla birlikte İstanbul trafiğinin rahatlayacağını açıkladı ve Şeyhli, Yayalar, Fevzi Çakmak ve Kurtköy mahallelerini metro konforuyla buluşturacaklarını kaydetti.

Aynı zamanda, Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattını Kadıköy-Kartal metro hattıyla birleştireceklerinin altını çizen Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, “Burada günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet verebilecek kapasitede ve 80 kilometre hıza sahip metro hattımızı sayılı günler sonra İstanbulluların hizmetine sunacağız. Pendik Tavşantepe’den başlayıp Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na ulaşan hattımız 7,4 kilometre uzunluğunda olup 4 istasyonu bulunuyor. İstanbul’un şehirlerarası ve uluslararası hava ulaşım terminallerinden biri olan Sabiha Gökçen Havalimanı’na Kadıköy–Kartal– Kaynarca Metro Hattının devamı sağlanarak doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmak mümkün olacak.

Hattın işletmeye alınması ile Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı arası seyahat süresi 10 dakika, İstanbul Anadolu Adliyesi- Sabiha Gökçen Havalimanı arası 12 dakika, Kadıköy- Fevzi Çakmak (Hastane) arası 42 dakika, Kurtköy Sanayi-Çamlıca arası 45 dakika, Sabiha Gökçen Havalimanı -Çamlıca arası 48 dakika, Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı arası 50 dakika, İstanbul Havalimanı – Sabiha Gökçen Havalimanı arası 100 dakika olacaktır. Dünyanın en önemli havalimanlarından birisi olan Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da raylı sistem bağlantısını sağlayarak, buradaki hizmeti, konforu, güvenliği de artırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

PENDİK SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI METRO DURAKLARI

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı durakları listesi şöyle;

Kadıköy

Ayrılık Çeşmesi

Acıbadem

Ünalan

Göztepe

Yenisahra

Kozyatağı

Bostancı

Küçükyalı

Maltepe

Huzurevi

Gülsuyu

Esenkent

Hastane-Adliye

Soğanlık

Kartal

Yakacık-Adnan Kahveci

Pendik

Tavşantepe

Fevzi Çakmak-Hastane

Yayalar

Kurtköy

Sabiha Gökçen Havalimanı

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Anahtar Kelimeler:
Pendik Sabiha Gökçen

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