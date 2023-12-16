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Pendik'te drift yapan sürücü yakalandı!

16.12.2023 22:32 | Son Güncelleme:
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Pendik'te cadde üzerinde drift atarak trafiği tehlikeye atan ve o anları sosyal medyada paylaşan otomobil sürücüsü İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Sürücüye 23 bin 400 TL cezai işlem uygulanırken, sürücü belgesine 60 gün süre ile el konuldu.

Pendik'te drift yapan sürücü yakalandı!

Olay, 22 Ekim 2023 tarihinde Pendik Cahit Zarifoğlu Caddesi Çamlık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde lastik yakarak ve drift atarak trafik akışını tehlikeye düşüren ve o anları sosyal medyada paylaşan sürücü T.E., İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Sürücüye, drift atmak, Karayolunda tehlike oluşturacak şekilde araç kullanmak ve yönetmelikte öngörülen şekilde tescil plakası takmama suçundan toplamda 23 bin 400 TL para cezası kesilirken sürücünün ehliyetine 60 gün süre ile el konuldu. Ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye sokmak suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.

(İHA)

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Pendik trafik Drift
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