Pendik'te feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı! Trafik durma noktasına geldi

Feci kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Pendik Güzelyalı Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün arıza iddiasıyla aniden durduğu kamyonete, aynı istikamette seyir halinde olan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisindeki 4 kişi bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

BİR YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Aksi istikamette ise kazayı seyretmek isteyen sürücüler yüzünden yoğunluk yaşandı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla otoparka götürülmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

