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  4. Pendik'te feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı! Trafik durma noktasına geldi

Pendik'te feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı! Trafik durma noktasına geldi

14.06.2022 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pendik'te feci bir trafik kazası meydana geldi. Arızalı olduğu için aniden duran kamyonete otomobil çarptı. Otomobildeki 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Öte yandan kaza sebebiyle trafik durma noktasına geldi.

Pendik'te feci kaza: 1'i ağır 4 yaralı! Trafik durma noktasına geldi

Feci kaza, saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Pendik Güzelyalı Mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün arıza iddiasıyla aniden durduğu kamyonete, aynı istikamette seyir halinde olan otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil içerisindeki 4 kişi bulundukları yerde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkışan 4 kişi itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulundukları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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BİR YARALININ HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Pendik Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

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TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Edirne istikametinde tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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Aksi istikamette ise kazayı seyretmek isteyen sürücüler yüzünden yoğunluk yaşandı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla otoparka götürülmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

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Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Pendik
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