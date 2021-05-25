Pendik'te istinat duvarı çöken 5 katlı bina boşaltıldı

Pendik Şeyhli Mahallesi'nde saat 19.00 sıralarında 5 katlı binanın bitişiğinde yapılan inşaatta kepçe ile temel kazma çalışmaları sürerken apartmanın giriş tarafındaki istinat duvarı çöktü. Gürültüyü duyan apartman sakinleri büyük korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Ekipler, apartman sakinlerini risk taşıyan binadan tahliye etti. Binada pastane olarak işletilen dükkanda da kapatıldı. Zabıta ekipleri kazı yapılan inşaat ve binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı. Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yapılan incelemenin ardından binanın hasar görüp görmediği belirleneceği öğrenilirken boşaltılan bina Pendik Belediyesi tarafından tedbir amaçlı geçici olarak mühürlendi.

"BİNANIN NERESİNİN ZARAR GÖRDÜĞÜNÜ BİLMİYORUZ"

Bina sakini Hasan Altınöz "Bir kazadır olmuş. Şu an belediye ekiplerinin gelmesini bekliyoruz. İnsanlar dışarıda mağdur durumda. Biz de dışarıda kalmayı düşünüyoruz eğer böyle bir şey olursa. Yapacak bir şey yok. Binanın neresinin zarar gördüğünü bilmiyoruz. Sadece duvarlarının ve çevresinin zarar gördüğünü görüyoruz. Ne durumda olduğunu bilmiyoruz içeri giremedik, polisler izin vermedi." dedi.