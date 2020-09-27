HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Pendik'te ormanlık alanda korkutan yangın

Pendik'te ormanlık alanda korkutan yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2020 09:20 | Son Güncelleme

Pendik Kurtdoğmuş mevkii ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale edildi. Yangın söndürülürken soğutma çalışmaları devam ediyor.

Pendik'te ormanlık alanda korkutan yangın

Yangın saat 04.00 sıralarında Emirli Köyü Kurtdoğmuş mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle başladı. Şiddetli esen lodosun da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

614e41d67d4522bf7c9154cd922c2e22

Haber verilmesi üzerine olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangının meydana geldiği alanın dağlık ve engebeli olması nedeniyle itfaiye ekipleri yangına ulaşmakta güçlük çekti. Bunun üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iş makinaları orman içinde yol açtı. İtfaiye ekipleri açılan yollardan geçerek yangına müdahale etmeye çalıştı.

c87d32adf122d0d7fabdd4d8a6ed4642

İtfaiye ekipleri şiddetli esen rüzgar ve zor arazi koşullarına rağmen geniş bir alanda etkili olan yangını tamamen kontrol altına aldı. Havanın aydınlanması ile birlikte yangın söndürme çalışmalarına iki adet yangın söndürme helikopteri de katıldı. Helikopterler, itfaiye ekiplerinin gece boyunca mücadele ederek kontrol altına aldığı yangını soğutma çalışmalarına katıldı. Helikopterler yanan ormanın hemen yanında bulunan Ömerli Barajı'ndan aldıkları suyu ormana bırakarak soğutma çalışması yaptı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldımAyşecan Tatari: Hamilelikte 13 kilo aldım
Tokat'ta dehşet! Sulama kanalında ceset bulunduTokat'ta dehşet! Sulama kanalında ceset bulundu
Öğretmenlere 60 bin atama mı yapılacak? Öğretmenlere 60 bin atama mı yapılacak?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
İğrençlik aylarca sürdü: Çıplak fotoğraflarını porno sayfalara...
Cübbeli Ahmet emniyet ifadesini canlı yayında anlattı
Cübbeli Ahmet emniyet ifadesini canlı yayında anlattı
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı
Türkiye'den Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX ilanı
Vahşice dövülüp dereye atılmıştı! Yaşadığı dehşeti anlattı
Vahşice dövülüp dereye atılmıştı! Yaşadığı dehşeti anlattı
Hanife'den şaşırtan hamle! Boşanmışlardı ama...
Hanife'den şaşırtan hamle! Boşanmışlardı ama...
Çocuğunun kocasından olmadığını öğrenince sevinçten havalara uçtu
Çocuğunun kocasından olmadığını öğrenince sevinçten havalara uçtu
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Böyle sapıklık görülmedi! Bankamatikteki kadınların arkasına yanaşıp...
Böyle sapıklık görülmedi! Bankamatikteki kadınların arkasına yanaşıp...
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Safer ayı okunacak dualar ve ibadetleri nelerdir?
Safer ayı okunacak dualar ve ibadetleri nelerdir?
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
Görüntüler olay olmuştu! 'Tacizci hoca'nın ifadesi ortaya çıktı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul’da yayanın dehşeti yaşadığı korkunç kaza böyle görüntülendi
Yayanın dehşeti yaşadığı anlar böyle görüntülendi
Korkutan anlar! Bir anda ortaya çıktı
Korkutan anlar! Bir anda ortaya çıktı
Tokat'ta, sulama kanalında kadın cesedi bulundu
Tokat'ta dehşet! Sulama kanalında ceset bulundu
MSB yayınladı! İşte Oruç Reis’li Preveze Deniz Zaferi belgeseli
MSB yayınladı! İşte Oruç Reis’li Preveze Deniz Zaferi
Maaş kuyruğu koronavirüs dinlemedi
Maaş kuyruğu koronavirüs dinlemedi
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! Semt pazarında 'pes' dedirten tartı hilesi
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.