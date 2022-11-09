Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler! Akıllara Bebek sahilindeki cinsel ilişki geldi

İstanbul Pendik’te güpegündüz meydana gelen, 'Bu kadar da olmaz' dedirten olayda genç bir çift bank üzerinde birbirleriyle uygunsuz bir şekilde yakınlaştı. 'Pendik Duysun' adlı internet sayfasında yayınlanan görüntülerde kayda alındıklarının farkında olmayan kişiler, akıllara Mayıs ayında Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren kişileri getirdi.

AKILLARA BEBEK SAHİLİ GELDİ

Sosyal medyayı ayağa kaldıran Bebek sahilindeki görüntüler sonrası Ö.K. gözaltına alınarak tutuklanmış, hakkında 'cinsel saldırı' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından dava açılmıştı.

Davanın ilk duruşmasında Ö.K, "Bizim yaptığımız kazayla olan bir şey. Kadının akıl hastası olduğunu bilmiyordum. Kadın kendi isteğiyle benimle birlikte oldu" sözleriyle kendini savunmuştu.



