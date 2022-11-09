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  4. Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler! Akıllara Bebek sahilindeki cinsel ilişki geldi

Pendik'te 'pes' dedirten görüntüler! Akıllara Bebek sahilindeki cinsel ilişki geldi

09.11.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Pendik'te bir bank üzerinde çekilen görünler 'pes' dedirtti. Kimseye aldırmadan ve görüntülendiklerinin farkında olmadan birbirlerine yakınlaşan çift, akıllara çok konuşulan Bebek sahilindeki cinsel ilişki olayını getirdi. Söz konusu olayla ilgili görülen davada Ö.K, "Bizim yaptığımız kazayla olan bir şey. Kadının akıl hastası olduğunu bilmiyordum. Kadın kendi isteğiyle benimle birlikte oldu" sözleriyle kendini savunmuştu.

İstanbul Pendik’te güpegündüz meydana gelen, 'Bu kadar da olmaz' dedirten olayda genç bir çift bank üzerinde birbirleriyle uygunsuz bir şekilde yakınlaştı. 'Pendik Duysun' adlı internet sayfasında yayınlanan görüntülerde kayda alındıklarının farkında olmayan kişiler, akıllara Mayıs ayında Bebek sahilinde cinsel ilişkiye giren kişileri getirdi.

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AKILLARA BEBEK SAHİLİ GELDİ

Sosyal medyayı ayağa kaldıran Bebek sahilindeki görüntüler sonrası Ö.K. gözaltına alınarak tutuklanmış, hakkında 'cinsel saldırı' ve 'hayasızca hareketler' suçlarından dava açılmıştı.

Davanın ilk duruşmasında Ö.K, "Bizim yaptığımız kazayla olan bir şey. Kadının akıl hastası olduğunu bilmiyordum. Kadın kendi isteğiyle benimle birlikte oldu" sözleriyle kendini savunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel ilişki Pendik

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