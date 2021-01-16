Pendik'te silahlı saldırı: Taciz ettiği genç kızın dayısını öldürdü

Edinilen bilgiye göre olay saat 23.00 sıralarında Orta Mahalle Kavuniçi sokakta meydana geldi. İddiaya göre isminin Necati olduğu öğrenilen kişi genç kızın evinin önüne gelerek taciz ve tehdit etti. Genç kız dayısı Hasan Yılmaz’a haber vererek yardım istedi.

Sokağa gelen Hasan Yılmaz, Necati isimli kişi ile kavga etmeye başladı. Bu sırada Hasan Yılmaz'ın 4 komşusu da kavgaya dahil oldu. Kavga sırasında zanlı, belinden çıkardığı kuru sıkıdan bozma tabanca ile üç el ateş etti. Tabancadan çıkan mermilerden biri Hasan Yılmaz’ın başına isabet etti. Yılmaz, kanlar içinde yere yığıldı. Kavgaya karışan komşulardan biri de bacağından yaralandı. Silahlı saldırgan ise bir taksiyi durdurarak olay yerinden kaçtı.



Silah sesini duyan komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde Hasan Yılmaz’ın başına isabet eden mermi ile hayatını kaybettiği belirlendi. Ayağından yaralanan bir komşu ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Hasan Yılmaz'ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.