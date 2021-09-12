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Pendik’te temizlik işçisinin yürekleri ısıttı! Çöplerin arasına bırakıldığını görünce...

12.09.2021 10:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Pendik'te belediyeye bağlı olarak çalışan temizlik işçisi, kaldırımda çöplerle beraber bırakılan Türk bayrağını görünce duruma kayıtsız kalamadı. Bayrağı yerden alarak muhafaza eden temizlik işçisinin hassasiyeti yürekleri ısıttı.

Pendik’te temizlik işçisinin yürekleri ısıttı! Çöplerin arasına bırakıldığını görünce...

Pendik’te geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Pendik Belediyesinde görevli bir temizlik işçisi, temizlik yaptığı esnada kaldırma çöplerle beraber atılmış bir Türk bayrağı olduğunu fark etti. Duruma kayıtsız kalamayan temizlik işçisi Tük bayrağını atıldığı yerden alıp silkeledi, katladı ve muhafaza etti.

"YAZIK GÜNAH, AYIPTIR"

Temizlik işçisi “Bayrak atmışlar. Yazık günah, ayıptır” diyerek bayrağı yere atanlara da tepki gösterdi.

YÜREKLERİ ISITTI

Duyarlı temizlik işçisinin yere atılan Türk bayrağını yerden aldığı anlar görenlerin adeta yüreğini ısıttı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Pendik
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