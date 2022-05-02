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Pendik'teki maçta ortalık savaş alanına döndü! Küçük çocuklara satır ve silahlarla saldırdılar

02.05.2022 10:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Pendik'teki U14 lig maçında ortalık savaş alanına döndü. İddiaya göre maç sırasında atılan torpil yüzünden bir taraftar grubu, küçük çocuklara saldırdı. Stadın dışına taşan olaylarda silah ve satırlar kullanılırken, çocuklardan bazıları kesici alet ve sopalarla yaralandı. Dehşet anları güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Pendik'teki maçta ortalık savaş alanına döndü! Küçük çocuklara satır ve silahlarla saldırdılar

İstanbul'daki dehşete düşüren olay, dün saat 16.00 sıralarında Pendik'te yaşandı. Pendik Sahilspor ve Kaynarcaspor takımları U14 liginde karşı karşıya geldi. İddiaya göre maç 1-1 devam ederken seyirciler arasından bir kişi torpil patlattı. Bunun üzerine öfkelenen tribündeki Pendik Sahilspor taraftarları, yanlarına geldikleri maçı izleyen yaşı küçük çocukları bir anda darbetmeye başladı. Ne olduğunu anlamayan çocuklar, kaçarak stadın dışına çıktı.

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HAVAYA ATEŞ AÇTI, SATIRI ETRAFA SAVURDU

Aracından silahını alan bir saldırgan ise havaya ateş ederek geri geldi. Başka bir saldırgan ise elindeki satırı etrafa savurdu. Yaşı küçük çocuklar öfkeli taraftarların ellerindeki kesici aletler ve sopalarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu sırada yoldan geçerken duruma tepki gösteren bir kişi de saldırganlar tarafından darbedildi. Olayda bir otomobil de hasar gördü. Hastaneye giden yaralılar tedavi altına alındı ve saldırganlardan şikayetçi oldu.

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"YANDA KARISI VAR HERHALDE. O ADAM DA DAYAK YİYOR."

Fatih Topçu, "Geldiğimde buraya küçük çocukların ağladığını gördüm. Elleri kanıyordu, kafaları kanıyordu. Burada ne olduğunu sorunca maç yaptıkları sırada karşı takımın ailelerinin birden onlara saldırdığını duyduk. Yani kavgaya karışan çocuklar gördüğünüz gibi ufacık çocuklar. Her tarafları kesik. Ondan sonra şikayetçi olmalarını söylediğimde hepsi 'korkuyoruz abi şikayetçi olamayız' dediler. Bunu duydum daha çok üzüldüm. Karşı taraf çocuklarını izlemeye gelmiş ama bunların da çocuk olduğunu unutmuş galiba. Baktığınız zaman ne olursa olsun bunlar da sabi sübyan. Kınıyorum. Yaşlı bir amca geliyor. Diyor ki 'hayır ne yapıyorsunuz falan' derken o da yanda karısı var herhalde. O adam da dayak yiyor. Kafası falan açılıyor. Hastanede olan çocuklar var şu anda. Bir tane resmi araba siyah plakalı. O da herhalde şikayetçi şu an. Resmi bir arabanın da camlarını falan döküyorlar. Onu da gördüm" dedi.

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"BIÇAKLARLA, SATIRLARLA GELİYORLAR, SOPAYLA DÖVÜYORLAR"

Yaralanan Deniz Efe Seven, "Burada maç izlerken üç, dört kişi geliyor. Durduk yerde torpil atıyorlar. Bize saldırmaya çalışıyorlar. Biz de kaçarken aşağı tarafta tutuyorlar. Bıçaklarla, satırlarla geliyorlar, sopayla dövüyorlar. Arkadaşlarımız falan hep yaralı, kolları hep kesik. Birinin de yüzü yarık böyle. Şikayetçi oldular. Ben de oldum. Kolum çok acıyordu. Bir de şişti bayağı" diye konuştu.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

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Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocukların stattan koşarak dışarı çıktığı, saldırganların çocukların peşinden gittiği, saldırganların yakaladıkları bir çocuğu sopayla dövdüğü, bazı vatandaşların taraftarları durdurmaya çalıştığı, bir saldırganın elindeki satırı etrafa savurduğu, bazı saldırganlar sopalarla çocukları dövmeye devam ederken bir saldırganın da yanına aldığı silahıyla havaya ateş ettiği, elinde satır olan saldırganın ise vatandaşlar tarafından uzaklaştırıldığı, bir çocuğun yere yatırılarak tekme ve sopalarla dövüldüğü ve saldırganların duruma tepki gösterenlere de saldırdığı görülüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Pendik silahlı saldırı
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