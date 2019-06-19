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Pendik'te narkotik operasyonu yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 18:02 | Son Güncelleme

PENDİK'te Alan Denetimi Projesi kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı narkotik baskınları yapıldı.

Pendik'te narkotik operasyonu yapıldı

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK- Çağrı ÇALIŞKAN/İSTANBUL,(DHA)-PENDİK'te Alan Denetimi Projesi kapsamında çok sayıda adrese eş zamanlı narkotik baskınları yapıldı. Operasyona özel hareket polisleri ve helikopterler destek verdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pendik ilçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yaklaşık 1 aydır uygulanan Alan Denetimi Projesi kapsamında bugün Pendik'te çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Toplam 100 kişilik katıldığı denetimlere Asayiş Şube Ekipleri ve özel harekat polisleri katıldı. Ayrıca denetimlere polis helikopteri ve hassas burunlu köpekler destek verdi. Cadde ve sokaklardaki kapalı mekanlarda bulunan şüpheli şahısların kimlik kontrolleri yapıldı. Araçlar durdurularak hassas burunlu köpeklerin yardımıyla didik didik arandı ve araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı. Özel harekat polisleri metruk bir eve girdi, narkotik polisleri evde aramalar yaptı. 1 aylık denetim sonucunda 25 narkotik konusuna müdahale edildi. 17 şahıs tutuklandı ve 21 aranan şahıs yakalanarak adli işlem yapıldı. Denetimlerde 4 ruhsatsız tabanca ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonların gece yarısına kadar devam edeceği öğrenildi.
(FOTOĞRAF)

Pendik'te narkotik operasyonu yapıldıPendik'te narkotik operasyonu yapıldıPendik'te narkotik operasyonu yapıldıPendik'te narkotik operasyonu yapıldı

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