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PENDİK'TEKİ CİNAYETİN KATİL ZANLISI YAKALANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 14:14 | Son Güncelleme

PENDİK'te silahla kafasından vurularak öldürülen Adem Perçin'in (25) katil zanlısı yakalandı.  Olay, Pendik Güzelyalı Mahallesi'nde 23 Haziran'da saat 23.30 sıralarında meydana geldi.

Buse PEHLİVAN/İSTANBUL(DHA) - PENDİK'te silahla kafasından vurularak öldürülen Adem Perçin'in (25) katil zanlısı yakalandı.
Olay, Pendik Güzelyalı Mahallesi'nde 23 Haziran'da saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Adem Perçin ve arkadaşı Mustafa Mutlu U. evlerinde alkol alıp eğleniyordu. İki arkadaşa gecenin ilerleyen saatlerinde Özbek uyruklu iki kadın katıldı. Henüz nedeni bilinmeyen bir sebeple iki kadın ve iki arkadaş arasında tartışma yaşandı. Edinilen bilgiye göre tartışmanın ardından iki kadın evi terk etti. Özbek uyruklu iki kadın tartışma yaşadığı adrese iki erkek arkadaşını arayarak çağırdı.
Adem Perçin ve arkadaşı Mustafa Mutlu U. ile bir süre sonra gelen kadınların arkadaşları tartışma başladı.
İki taraf arasında çıkan tartışmanın ardından Özbek kadınların arkadaşı olan Mehmet F. (24) silahıyla Adem Perçin'in kafasına ateş etti. Silahla kafasından vurulan Adem Perçin olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayeti işleyen Mehmet F. ve arkadaşı olay yerinden hızla uzaklaştı.

ADRESİNDE YAKALANDI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler olayın ardından katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Olay anında Adem Perçin'in yanında bulunan Mustafa Mutlu U.'nun ifadeleri doğrultusunda cinayeti işleyen şahısın eşkali belirlendi. Ekipler eşkalini tespit ettiği katil zanlısını yakalamak için teknik ve fiziki takip başlattı. Şüpheli Mehmet F., Pendik'te adresinde 30 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te silahıyla birlikte yakalandı. Özbek iki kadının İstanbul Göç İdaresi Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ülkelerine geri gönderildiği belirtildi. Şüpheli Mehmet F. Şubedeki işlemlerin ardından Anadolu Adliyesine sevk edildi. Olay yerine Mehmet F. ile birlikte gelen arkadaşının arama çalışmaları devam ettiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü
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-Şüphelinin şube çıkışı
-Ölen kişinin fotoğrafı

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