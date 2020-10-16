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Pentagon'dan S-400 açıklaması: Aktif hale getirilmemeli

DÜNYA HABERLERİ  | 16.10.2020 22:55 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, Türkiye'nin S-400 sistemlerini denediğine ilişkin haberler üzerine, "Bu haberler doğru ise Savunma Bakanlığı bu testi güçlü bir şekilde kınıyor." açıklamasında bulundu.

Pentagon'dan S-400 açıklaması: Aktif hale getirilmemeli

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, yaptığı yazılı açıklamada, Pentagon'un söz konusu teste ilişkin haberlerden haberdar olduğunu belirterek, "Bu haberler doğru ise Savunma Bakanlığı bu testi güçlü bir şekilde kınıyor. Operasyonel bir S-400 sisteminin, Türkiye'nin ABD ve NATO'ya olan bağlılığıyla örtüşmediğini açıklıkla ifade ettik." ifadelerini kullandı.

"AKTİF HALE GETİRİLMEMELİ"

Türkiye'nin bu sistemleri almasına karşı çıktıklarını hatırlatan Hoffman, "Türkiye'nin bunları operasyonel hale getirdiği haberlerinden kaygı duyuyoruz. Aktif hale getirilmemeli. Bunu yapmak güvenlik ilişkilerimiz için ciddi sorunlar teşkil etme riski taşıyor." yorumunda bulundu.

Hoffman, Türkiye'nin S-400 alımından dolayı F-35 programına katılımının askıya alındığını aktararak, "S-400 başka alanlardaki iş birlikleri konusunda engel olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu. (AA)


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