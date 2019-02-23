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Pentagon, Meksika sınırına bin asker daha gönderiyor

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2019 20:47 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), yasa dışı göçmenlerin ülkeye girişini engellemek amacıyla Meksika sınırına bin asker daha gönderecek.

Pentagon, Meksika sınırına bin asker daha gönderiyor

Pentagon Sözcülüğünden yapılan açıklamada, söz konusu bin askerin 1 Mart itibarıyla yeni yerlerinde göreve başlayacakları belirtildi.

Amerikan medyasına yansıyan haberlerde ise ilave bin askerin, Meksika sınırında daha önceden belirlenmiş bölgelere dikenli tel örmek üzere görev yapacakları aktarıldı. Yeni görevli askerlerin yaklaşık 225 kilometrelik bir bölgeye dikenli tel örecekleri kaydedildi.

Latin Amerika ülkelerinden yola çıkarak Meksika sınırından ABD'ye girmek isteyen yasa dışı göçmenleri engellemek için Gümrük ve Sınır Muhafaza Birimine (CBP) destek amacıyla sınıra gönderilen askerlerin sayısının mevcut durumda 5 bin civarında olduğu belirtiliyor.

Pentagon, kasım ayında Orta Amerika'dan ABD'ye doğru gelen göçmen kervanına karşı Meksika sınırında 5 bin 900 asker konuşlandırmıştı. Görev süreleri 15 Aralık'tan 31 Ocak'a kadar uzatılan askerlerin bir kısmı daha sonra geri çekilmişti.

Şubat ayı başında Meksika sınırına 3 bin 750 asker daha göndereceğini kaydeden Pentagon, bu askerlerin 90 günlük görev süresiyle sınırlı olduklarını açıklamıştı.

(AA)

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ABD Pentagon meksika sınırı asker göçmen

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