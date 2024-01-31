Pentagon Sözcüsü Ryder'dan Türkiye'ye F-35 satışı hakkında çarpıcı açıklama: Henüz masada böyle bir şey yok

İsveç'in NATO üyeliğinin Türkiye tarafından onaylanmasının ardından ABD, Türkiye'ye F-16 satışının önünü açmıştı. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin F-35 satın alması yönündeki görüşmeleri soran bir gazeteciye Ryder henüz masada böyle bir konunun olmadığını ifade etti.

F-35 GÖRÜŞMELERİNİN BAŞLAMA KOŞULUNU AÇIKLADI

Ryder, basın açıklamasında kendisine yöneltilen Türkiye ile ABD arasında F-35 görüşmelerinin başladığına dair soruya, "Şu anda, Türkiye'nin S-400 kullanmasıyla, bu şu anda masada olan bir şey değil" dedi. Bu haftanın başlarında, ABD Politik İşler için Devlet Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, Ankara'nın S-400 sorununu çözebilirse ABD'nin Türkiye'ye F-35 uçakları sağlamayı görüşmeye açık olacağını söyledi.

ABD, Türkiye'nin, Amerikan Patriot füze hava savunma sistemleri yerine Rusya ile S-400 sistemleri için bir sözleşme imzalamasının ardından F-35 uçaklarının sağlanmasını kısıtlamıştı.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Vekili Victoria Nuland dün Türkiye'nin F-35 programına geri alınabileceğini söyledi. Nuland'ın, Türkiye'nin Rus S-400 füze savunma sistemini satın alma sorunu çözüldüğü takdirde, ABD'nin Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programına geri almaya hazır olduğunu belirtti.







