Pentagon'dan Orta Doğu'ya asker sevkiyatı açıklaması

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesinden sonra tırmanan İran-ABD gerilimi üzerine bölgeye 82'nci Hava İndirme Tümeninden bir tugayın tamamının gönderileceğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Daha önce de duyurulduğu üzere 82'nci Hava İndirme Tümenine bağlı Acil Müdahale Kuvveti Tugayı sevkiyat için teyakkuza geçirilmiştir ve şu anda sevk ediliyor. Bir tabur Acil Müdahale Kuvveti daha önce gönderilmişti. Aynı zamanda Tugay'ın kalanı ise 96 saatlik teyakkuza geçirilmişti." ifadelerine yer verildi.

Bu sevkiyatın beklenen bir gelişme olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Tugay, ABD personel ve tesislerine yönelik artan tehdide karşı tedbiren ve uygun bir adım olarak Kuveyt'te konuşlandırılacak." denildi.

Asker sayısıyla ilgili AA muhabirine konuşan bir savunma yetkilisi, hafta içinde sevk edilen 750 askerle toplam sevkiyatın 3 bin 500 olduğunu söyledi.

- ABD-İran gerilimi