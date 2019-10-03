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Pentagon'dan Trump ile Zelenski görüşmesi açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 23:27 | Son Güncelleme

Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman: - "(Trump-Zelenskiy görüşmesi) Bildiğim kadarıyla o görüşmeyi Savunma Bakanlığından dinleyen kimse yoktu. Özellikle Bakan (Mark) Esper'e sordum. Kendisi de zaten o görüşmeye katılmadı" - "Bugün Bakanlığın Hukuk Başmüşavirliği, önemli konulara yönelik geçmişteki teamülleri dikkate alarak bakanlık birimlerinin bu konuya (Ukrayna askeri yardımları) ilişkin tüm belge ve kayıtları incelemek ve tasnif etmek üzere kendilerine sunmaları talimatını verdi"

WASHINGTON (AA) - ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Jonathan Hoffman, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı ve hakkında azil soruşturması başlatılmasına yol açan telefon görüşmesinde, Savunma Bakanı Mark Esper dahil herhangi bir Pentagon yetkilisinin yer almadığını açıkladı.

Hoffman, ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Patrick Ryder ile haftalık basın toplantısında soruları yanıtladı.

Washington'da krize neden olan 25 Temmuz'daki tartışmalı telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hoffman, "Bildiğim kadarıyla o görüşmeyi Savunma Bakanlığından dinleyen kimse yoktu. Özellikle Bakan (Mark) Esper'e sordum. Kendisi de zaten o görüşmeye katılmadı." ifadelerini kullandı.

Hoffman, Ukrayna'ya yönelik askeri yardımların neden askıya alındığına ilişkin de Beyaz Saray ile Pentagon arasındaki özel görüşmelerin detaylarına girmeyeceğini belirtti.

Pentagon'un hukuk müşavirliğinin Ukrayna yardımlarına yönelik Bakanlıktaki tüm belge ve yazışmaların sunulmasını istediğini aktaran Hoffman, "Bugün Bakanlığın Hukuk Başmüşavirliği, önemli konulara yönelik geçmişteki teamülleri dikkate alarak, Bakanlık birimlerinin bu konuya ilişkin tüm belge ve kayıtları inceleme ve tasnif etmek üzere kendilerine sunmaları talimatını verdi." dedi.

Trump'ın 25 Temmuz tarihindeki görüşmede Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den, gelecek başkanlık seçimlerinde rakibi Demokratlar'ın başkan aday adayları arasında yer alan Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın ülkedeki faaliyetlerini soruşturmasını talep ettiği ileri sürülmüştü.

Görüşmenin ardından kimliği açıklanmayan bir ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) görevlisi, Trump hakkında, yabancı bir devlet yetkilisinden siyasi rakibinin itibarını zedeleyebilecek bir adli soruşturma için talepte bulunarak anayasaya aykırı hareket ettiği gerekçesiyle CIA Başsavcısına resmi şikayet raporu sunmuştu.

Söz konusu görüşmenin ortaya çıkması ve şikayet başvurusunun kanunlara uygun olarak Kongre'ye iletilmediğinin anlaşılmasının ardından ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkında azil soruşturması başlatma kararı almıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da görüşmeye tanık olduğu ortaya çıkmıştı.

Washington'daki siyasi yorumcular, görüşmeye tanık olan Pompeo'nun da soruşturma kapsamında ifadesinin alınabileceğine dikkati çekiyor.

Pompeo, daha önce yaptığı açıklamalarda, görüşmeyle ilgili yapılan şikayet başvurusundan haberdar olmadığını açıklamış, görüşmede hazır bulunduğundan da söz etmemişti.

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ABD Pentagon Trump Ukrayna zelenski

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