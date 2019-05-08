Perinçek: Adayımız Mustafa İlker Yücel'dir 

Ümit UZUN-Harun UYANIK/İSTANBUL(DHA) - VATAN Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı seçiminde adı var, o da sayın Mustafa İlker Yücel'dir" dedi.

Doğu Perinçek, partisinin il başkanlığı binasında basın toplantısı düzenledi. Perinçek, "Vatan Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı seçiminde adı var, o da sayın Mustafa İlker Yücel'dir. Buradan ilan ediyorum. Son belediye başkanlığı seçimlerinde Vatan Partisi adayıydı. Mustafa İlker Yücel'le Vatan Partisi çözümü, umudu, aydınlığa çıkışı temsil eden parti, Türk milletinden İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı iktidarını, yetkisini, sorumluluğu talep etmektedir" dedi.

Doğu Perinçek, "Önümüzde büyük zorluklar var. Buradan Sayın Cumhurbaşkanına da sesleniyorum. Bunu hiç kimse inkar edemez. Bu zorluklar nasıl aşılacak. Türkiye'nin geniş güçleri kucaklanarak. Bütün üretici kesimi, işçisi, çiftçisi, küçük, orta sanayici ve tüccarı, zanaatkarları, çarşıları, esnafı ve büyük sanayicileri. Bütün bunları temsil eden bir üretim devrimi programını uygulayacak üreticilerin milli hükümeti. O da nasıl kurulabilir, CHP, MHP, Vatan Partisi'ni yanına alarak Cumhurbaşkanı, AK Parti, CHP, MHP, Vatan Parti'si hükümeti Türkiye'yi buradan çıkartabilir. Türkiye İttifakı böyle Türkiye'yi çözüme kavuşturacak ve eninde sonunda gerçekleşecek bir hükümet çözümünün ilk adımı olsun" diye konuştu.

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