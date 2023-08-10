Perseid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek? Meteor yağmuru Türkiye'de görülecek mi? Türkiye semaları Perseid ile aydınlanacak

Perseid meteor yağmuru her sene gerçekleşen 8 meteor yağmuru arasında en gözle görünendir. Yıldız kayması olarak da bilenen bu doğa olayı, Ağustos ayında zirve yapacak. Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. İşte, Perseid meteor yağmurunun gerçekleşeceği tarih ve konuya dair ayrıntılar...

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Perseid meteor yağmuru her yıl ağustos ayında gerçekleşiyor.

Perseid meteor yağmuru , 12 ve 13 Ağustos'ta gökyüzünü aydınlatıp dünya genelinde zirve yapması bekleniyor.

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN DE GÖRÜLECEK Mİ, NASIL İZLENİR?

Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den de çıplak gözle görülebileceği ifade edildi.

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Perseidler, 1862 yılında keşfedilen Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan arta kalan parçalara denilmektedir.

Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı bu meteor yağmuruna Perseid denilmektedir.





