Perseid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek? Meteor yağmuru Türkiye'de görülecek mi? Türkiye semaları Perseid ile aydınlanacak

Perseid meteor yağmuru her sene gerçekleşen 8 meteor yağmuru arasında en gözle görünendir. Yıldız kayması olarak da bilenen bu doğa olayı, Ağustos ayında zirve yapacak. Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. İşte, Perseid meteor yağmurunun gerçekleşeceği tarih ve konuya dair ayrıntılar...
Perseid meteor yağmuru her yıl ağustos ayında gerçekleşiyor.
Perseid meteor yağmuru , 12 ve 13 Ağustos'ta gökyüzünü aydınlatıp dünya genelinde zirve yapması bekleniyor.
Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den de çıplak gözle görülebileceği ifade edildi.
Perseidler, 1862 yılında keşfedilen Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan arta kalan parçalara denilmektedir.
Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı bu meteor yağmuruna Perseid denilmektedir.