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Perseid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek? Meteor yağmuru Türkiye'de görülecek mi? Türkiye semaları Perseid ile aydınlanacak

10.08.2023 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Perseid meteor yağmuru ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Yıldız kayması olarak da nitelenen bu doğa olayı bu ay yaşanacak. Geri sayım devam ederken birçok kişi arama motorlarında konuya dair sorgulama yapıyor. Peki, Perseid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek? Meteor yağmuru Türkiye'de görülecek mi?

Perseid meteor yağmuru ne zaman gerçekleşecek? Meteor yağmuru Türkiye'de görülecek mi? Türkiye semaları Perseid ile aydınlanacak

Perseid meteor yağmuru her sene gerçekleşen 8 meteor yağmuru arasında en gözle görünendir. Yıldız kayması olarak da bilenen bu doğa olayı, Ağustos ayında zirve yapacak. Perseid meteor yağmuru Türkiye'den de izlenebilecek. İşte, Perseid meteor yağmurunun gerçekleşeceği tarih ve konuya dair ayrıntılar...

Perseid meteor yağmuru

PERSEİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Perseid meteor yağmuru her yıl ağustos ayında gerçekleşiyor.

Perseid meteor yağmuru , 12 ve 13 Ağustos'ta gökyüzünü aydınlatıp dünya genelinde zirve yapması bekleniyor.

Perseid meteor yağmuru

PERSEİD METEOR YAĞMURU TÜRKİYE'DEN DE GÖRÜLECEK Mİ, NASIL İZLENİR?

Perseid meteor yağmurunun Türkiye'den de çıplak gözle görülebileceği ifade edildi.

Perseid meteor yağmuru

PERSEİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Perseidler, 1862 yılında keşfedilen Swift-Tuttle Kuyruklu Yıldızı'ndan arta kalan parçalara denilmektedir.

Perseus Takımyıldızı bölgesinde gözlemlendiğinden dolayı bu meteor yağmuruna Perseid denilmektedir.

Perseid meteor yağmuru

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