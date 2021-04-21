Perşembe günü sokağa çıkmak yasak mı? 22 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz yıl 23 Nisan'da uygulanan sokağa çıkma yasağı bu yıl pandemi koşulları nedeni ile yeniden uygulanacak. Resmi tatil olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hafta sonu sokağa çıkma yasağı ile birleştirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgenin ardından 22 Nisan'da sokağa çıkma yasağı var mı? sorusu araştırılmaya başladı. İşte, ayrıntılar...

22 NİSAN'DA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Cuma, cumartesi, pazar günlerinin tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması, 26 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'de sona erecek” ifadelerine yer verildi. Bu kapsamda uygulanacak olan 23 Nisan sokağa çıkma yasağı, 22 Nisan 19.00 itibari ile başlamış olacak.

