Peru-Brezilya sınırında deprem

Güney Amerika ülkesi Peru'nun Brezilya sınırındaki Madre de Dios bölgesinde 7,1 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumundan (USGS) edinilen bilgiye göre, Peru'nun Amazon havzasının bulunduğu bölgede gerçekleşen deprem yerin 609 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Depremde can veya mal kaybı yaşanıp yaşanmadığı henüz bilinmiyor.
Yerin 300 ila 700 kilometre derininde gerçekleşen ve "derin odaklı" olarak nitelenen depremlere, genelde yer tabakalarının iç içe geçtiği "dalma ve batma kuşaklarının" bulunduğu coğrafyalarda rastlanıyor.
Bu türden depremlerin yol açtığı yıkım sığ depremlere göre daha büyük oluyor.
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