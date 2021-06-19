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Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 27 ölü, 16 yaralı

19.06.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güney Amerika ülkesi Peru'da, yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 27 kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı.

Peru'da otobüs uçuruma yuvarlandı: 27 ölü, 16 yaralı

Peru basınında çıkan habere göre, ülkenin güneyindeki Ayacucho kentinden Arequipa'ya giden yolcu otobüsü, Nasca-Puquio kara yolunda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 250 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Yetkililer, kazada en az 27 kişinin yaşamını yitirdiğini, 4'ü ağır 16 kişinin de yaralandığını belirtti. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Otobüsteki yolcuların çoğunun özel bir maden şirketinde çalışan işçiler olduğu belirtildi. Maden şirketi, kazadan büyük üzüntü duyduğunu bildirdi.

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trafik kazası

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