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Peru'da şaşırtan görüntü! Daha önce de olmuştu

DÜNYA HABERLERİ  | 27.05.2019 10:22 | Son Güncelleme

Peru'da 8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Pek çok evin hasar gördüğü deprem bölgesinde ortaya çıkan görüntüler tartışma konusu oldu. Depremin hemen öncesinde kıyıya 11 metre uzunluğunda balık vurdu. Okyanusun derinliklerinde yaşayan bu balık, daha önce de 7,5 büyüklüğündeki bir deprem öncesinde kıyıya vurmuştu.

Peru'da şaşırtan görüntü! Daha önce de olmuştu

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Lagunas'ın 80 kilometre güneydoğusu olan 8 büyüklüğündeki depremin yerin 110 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

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İlk belirlemelere göre bir kişinin yaşamını yitirdiği deprem nedeniyle bazı kentlerdeki binalar yıkılırken, bazılarında hasar oluştu.

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Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yetkililerin depremden etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

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8 büyüklüğündeki depremden yalnızca üç gün önce ülkenin Mancora kentinde yer alan Vichayito Plajı'nda kürek balığı görüldü.

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Japonlar, okyanusun derinliklerinde yaşayan bu balık türünün şiddetli depremlerden önce karaya vurduğuna ve büyük bir depremi önceden haber verdiğine inanıyor.

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Bahsi geçen balık türü bölgede geçtiğimiz şubat ayında da görüşmüş ve hemen ardından 22 Şubat 2019 tarihinde Ekvador'da 7.5 ve 1 Mart 2019'da Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

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Kürek balığının 11 metre uzunluğa kadar eriştiği biliniyor.

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Balığın kıyıya vurması ve depremler arasındaki bağlantı hakkında bilimsel olarak bir kanıt bulunmuyor.

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Peru'da meydana gelen 8 büyüklüğündeki deprem, şu an için 2019 yılının en büyük depremi olarak kayıtlara geçti.

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Lagunas Belediye Başkanı Arri Pezo, depremin bölgede çok şiddetli hissedildiğini kaydetti.

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Yurimaguas kentinde çok sayıda eski binanın yıkıldığı ve elektrik kesintisi yaşandığı ifade edildi.

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Başkent Lima'da depremi hissedenlerin sokaklara döküldüğü belirtildi.

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Deprem çevre ülkeler Brezilya, Kolombiya ve Ekvador'dan da hissedildi.

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Peru'da, 15 Ağustos 2007'de meydana gelen 7,9 büyüklüğündeki depremde 595 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Peru deprem balık kürek balığı

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