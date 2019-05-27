Peru'da şaşırtan görüntü! Daha önce de olmuştu

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Lagunas'ın 80 kilometre güneydoğusu olan 8 büyüklüğündeki depremin yerin 110 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.

İlk belirlemelere göre bir kişinin yaşamını yitirdiği deprem nedeniyle bazı kentlerdeki binalar yıkılırken, bazılarında hasar oluştu.

Peru Devlet Başkanı Martin Vizcarra, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yetkililerin depremden etkilenen bölgelerde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

8 büyüklüğündeki depremden yalnızca üç gün önce ülkenin Mancora kentinde yer alan Vichayito Plajı'nda kürek balığı görüldü.

Japonlar, okyanusun derinliklerinde yaşayan bu balık türünün şiddetli depremlerden önce karaya vurduğuna ve büyük bir depremi önceden haber verdiğine inanıyor.

Bahsi geçen balık türü bölgede geçtiğimiz şubat ayında da görüşmüş ve hemen ardından 22 Şubat 2019 tarihinde Ekvador'da 7.5 ve 1 Mart 2019'da Peru'da 7.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Kürek balığının 11 metre uzunluğa kadar eriştiği biliniyor.

Balığın kıyıya vurması ve depremler arasındaki bağlantı hakkında bilimsel olarak bir kanıt bulunmuyor.