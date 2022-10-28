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Peru'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen olağanüstü hal kaldırıldı

28.10.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakanlar kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, ülkede son zamanlarda vakaların belirgin şekilde düştüğü vurgulanarak, Mart 2020'den bu yana yürürlükte olan OHAL'in kaldırıldığı belirtildi.

BOGOTA (AA) - Güney Amerika ülkesi Peru'da, Kovid-19 uygulamaları kapsamında yaklaşık 2 yıl önce ilan edilen olağanüstü halin (OHAL) kaldırıldığı bildirildi.

Bakanlar kurulu toplantısının ardından yapılan açıklamada, ülkede son zamanlarda vakaların belirgin şekilde düştüğü vurgulanarak, Mart 2020'den bu yana yürürlükte olan OHAL'in kaldırıldığı belirtildi.

Günlük vakaların azalmasının yanı sıra ulusal aşı kampanyasının başarısına değinilen açıklamada, ülke içerisindeki tüm kısıtlamaların resmen kaldırıldığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, Peru'da bugüne kadar 4 milyon 153 bin 605 kişi Kovid-19'a yakalanırken, virüs nedeniyle 216 bin 884 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, ilk vakaların tespit edilmesinin ardından Mart 2020'de ilan edilen 90 günlük olağanüstü hal daha sonrasında kademeli olarak uzatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Peru OHAL kovid-19

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