Pervari'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi 

PERVARİ (Siirt), (DHA)- SİİRT'in Pervari ilçesinde güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kilogram toz halde TNT patlayıcı, silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nca Pervari ilçesinin Sarıyaprak köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzelendi. Güvenlik güçlerince operasyon bölgesinde yapılan aramalarda, PKK'ya ait 10 kilogram toz halde TNT patlayıcı, Kalaşnikof tüfeği, 101 uçaksavar mühimmatı ve 418 makineli tüfek mühimmatı ele geçirildi.

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