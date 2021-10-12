Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi: Irkçı, hadsiz

Altın Portakal'da oyuncu Tamer Karadağlı'nın Nihal Yalçın'a ödülünü verdiği sıradaki davranışlarına tepkiler çığ gibi büyüdü. Bir tepki de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan geldi.

"BU IRKÇI ZİHNİYETİ KINIYORUM"

HDP'nin grup toplantısında konuşan Buldan şunları ifade etti:

"Altın Portakal Film Festivali’nde ödül alan sevgili Nihal Yalçın’ı da kadınlar adına tebrik ediyorum. Bildiğiniz üzere ödül töreninde haddini aşan erkek zat, bulanık bir zihin Yalçın’a saygısızlık etti. Bu ırkçı zihniyeti kınıyorum. Benim de Yalçın’a sahip çıktığımı ifade etti. Biz Yalçın’a ve Yalçın gibi sesi kesilmek istenen bütün kadınlar yanındayız, bu da sana kapak olsun."

NE OLMUŞTU?

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 58’inci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Nihal Yalçın, 'Zuhal' filmindeki performansıyla 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

YALÇIN: 'ARTIK SUS' MU DEMEK İSTEDİNİZ?

Konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında Karadağlı, ödülü Nihal Yalçın'a uzattı. Seyircilerin alkışladığı o anlarda Yalçın ise şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Kim verdi ödülü?" diye sordu. Daha sonrasında ise Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

