Pes artık! Bebeğini satışa çıkaran kadın açıklamasıyla kan dondurdu

25 yaşındaki Rus kadın, yeni bir çift çizme alabilmek için yeni doğan kızını karaborsada 3 bin sterline (30.932 TL) satışa çıkardı.

Üç çocuğu daha olan Gadzhieva, bir haftalık bebeğinin satacağı duyurusunu internette yapıp, çocuğu evlat edinecek ebeveynler aradığını söylemişti.

Ancak Gadzhieva, alıcı kılığına giren kolluk kuvvetleri tarafından bir operasyonda yakalandı. Moskova'da bir kafede kız bebeğini alıcılara teslim ettikten sonra yüzünü saklayarak videoya alındı. Polisler, parayı aldıktan sonra 25 yaşındaki kadının çocuğu müşteriye teslim ettiğini ve bir makbuz yazdığını söylüyor.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Polis görüntüleri, Gadzhieva'nın dedektifler tarafından sorgulanırken utanç içinde başını sakladığını gösteriyor. Gadzhieva sorgu sırasında tamamen suçunu kabul etti ve tutuklandı. Kadının tutuklanırken yaptığı açıklama ise bir hayli ilginç: Müşteriye satma kelimesi hoş değil, baş edemedim sadece.

Şu anda çocuğun hayatı tehlikede değil ve soruşturma devam ediyor.

