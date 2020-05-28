HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. PES‘cileri sevindiren haber geldi

PES‘cileri sevindiren haber geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 28.05.2020 12:21 | Son Güncelleme

Türkiye‘de oyun ile pek alakası olmayan kişilerin keyifli dakikalar geçirmek için futbol oyunlarına özellikle de PES’e ilgi gösterdiği bilinen bir gerçek. PES 2020 PS4 üzerinde indirime girdi.

PES‘cileri sevindiren haber geldi

Normal satış fiyatı 134 TL olan eFootball PES 2020 Standard Edition, PS Plus sahiplerine 26,80 TL‘den satışa sunulmuş durumda. Türkçe dil desteğine de sahip olan eFootball PES 2020 Standard Edition’ı satın aldıktan sonra 35 GB indirme yapmanız gerektiğini belirtelim.

Eğer kendi takımınızı oluşturup online olarak rakiplerinize karşı mücadele etmek istiyorsanız, bonuslar ile gelen eFootball PES 2020 Legend Edition sürümünün ise 179 TL’den 35,80 TL’ye düştüğünün de altını çizelim. Peki, bu sürüm oyunculara ne gibi artılar sunuyor?
PES 2020 Legend Edition myClub içeriğiyle birlikte geliyor;

  • PES Efsane Oyuncu
  • Ronaldinho 2019
  • Lionel Messi 10 maç kiralama
  • Premium Temsilci (3 Oyuncu) x 30 hafta
  • 3 Oyuncu Sözleşmeyi Yenileme Bileti x 30 hafta
  • FCB x Nike x 10R iş birliği seti (oyun içi)

Oyunun standart sürümünü buradan ve Legend sürümün ise buradan satın alabilirsiniz. Bu indirimin kısa bir süreliğine olacağını ve 11 Haziran 2020 tarihinde sona ereceğini belirtelim. Bu yüzden elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

THY ve otobüsler seferlere başlıyor: İşte detaylı tarihler!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Böceklerden koronavirüs geçer mi? Böceklerden koronavirüs geçer mi?
macOS Catalina 10.15.5 güncellemesi yayınlandımacOS Catalina 10.15.5 güncellemesi yayınlandı
Solunum ventilatörünü reddetti: "Güzel bir hayatım oldu, gençlerde kullanın"Solunum ventilatörünü reddetti: "Güzel bir hayatım oldu, gençlerde kullanın"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkel'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler

Merkel'den tüm dünyayı tedirgin eden sözler

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Gözler kritik toplantıda

Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Gözler kritik toplantıda

Cüneyt Özdemir'e konuk olan Acun'un duygusal anları!

Cüneyt Özdemir'e konuk olan Acun'un duygusal anları!

Acun Ilıcalı'dan Beyaz Show ve O Ses Türkiye sürprizi!

Acun Ilıcalı'dan Beyaz Show ve O Ses Türkiye sürprizi!

Gece yarısı çok önemli açıklamalar: Kamuoyuyla paylaşılacak

Gece yarısı çok önemli açıklamalar: Kamuoyuyla paylaşılacak

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Yeni açıklama

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Volkswagen'de büyük şok: Teslimatlar askıya alındı! Peki neden?

Volkswagen'de büyük şok: Teslimatlar askıya alındı! Peki neden?

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

FIFA 20 bedava oldu

FIFA 20 bedava oldu

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Yeni telefonlar Türkiye'ye geldi! İşte şaşırtan fiyatları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Oppo, Snapdragon yonga setini mi tercih edecek?

Oppo, Snapdragon yonga setini mi tercih edecek?

OPPO’nun kulak içi kulaklığı satışa girdi

OPPO’nun kulak içi kulaklığı satışa girdi

macOS Catalina 10.15.5 güncellemesi yayınlandı

macOS Catalina 10.15.5 güncellemesi yayınlandı

Apple'dan iPhone kullanıcılarına: iOS 13.4.1'e dönüş yok!

iPhone kullanıcılarına üzücü haber! Artık dönüşü yok

Twitter CEO'su Jack Dorsey Donald Trump'a meydan okudu!

Trump'a meydan okudu! Aydınlatmaya devam edeceğiz

Buna alışık değiliz: Apple 12 yıl sonra iPhone'ların tarihini değiştirebilir!

Apple'dan iPhone'lar için 12 yıl sonra bir ilk!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.