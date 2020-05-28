PES‘cileri sevindiren haber geldi

Normal satış fiyatı 134 TL olan eFootball PES 2020 Standard Edition, PS Plus sahiplerine 26,80 TL‘den satışa sunulmuş durumda. Türkçe dil desteğine de sahip olan eFootball PES 2020 Standard Edition’ı satın aldıktan sonra 35 GB indirme yapmanız gerektiğini belirtelim.

Eğer kendi takımınızı oluşturup online olarak rakiplerinize karşı mücadele etmek istiyorsanız, bonuslar ile gelen eFootball PES 2020 Legend Edition sürümünün ise 179 TL’den 35,80 TL’ye düştüğünün de altını çizelim. Peki, bu sürüm oyunculara ne gibi artılar sunuyor?

PES 2020 Legend Edition myClub içeriğiyle birlikte geliyor;

PES Efsane Oyuncu

Ronaldinho 2019

Lionel Messi 10 maç kiralama

Premium Temsilci (3 Oyuncu) x 30 hafta

3 Oyuncu Sözleşmeyi Yenileme Bileti x 30 hafta

FCB x Nike x 10R iş birliği seti (oyun içi)

Oyunun standart sürümünü buradan ve Legend sürümün ise buradan satın alabilirsiniz. Bu indirimin kısa bir süreliğine olacağını ve 11 Haziran 2020 tarihinde sona ereceğini belirtelim. Bu yüzden elinizi çabuk tutmanızda fayda var.

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