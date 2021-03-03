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Pes dedirten hırsızlık: Önce anahtarı çaldı, sonra arabayı!

03.03.2021 09:58 | Son Güncelleme:
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İstanbul Ataşehir'de iş yerine giren hırsız, masanın üzerinde duran anahtarı çaldıktan sonra birkaç saat aranın ardından park halinde duran aracı da çaldı. Hızla olay yerinden uzaklaşan hırsızlar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda kıskıvrak yakalandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay geçtiğimiz günlerde Ataşehir’de bulunan bir iş yerinde öğlen saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerine müşteri gibi gelen T.G. isimli şahıs masanın üzerinde duran dükkana ait aracın anahtarını çaldı. Dükkandaki işlemlerini halleden şüpheli olay yerinden ayrıldı. İlerleyen saatlerde yeniden dükkanın önüne gelen T.G. çalışanların dükkan içerisinde olduğu esnada sabah saatlerinde çaldığı anahtarla, iş yerinin kapısı önünde park halinde duran aracı çalarak hızla olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra aracın yerinde olmadığını gören çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

5 FARKLI KAMERA İNCELENDİ

İhbar üzerine adrese gelen Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 farklı kamera kaydının incelenmesi sonrası şüphelinin Ataşehir Küçükbakkalköy Mahallesi’nde olduğunu tespit edince harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucu T.G. isimli şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlan şüpheli “Oto Hırsızlığı” suçundan mahkemeye sevk edildi.

İHA

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İstanbul
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