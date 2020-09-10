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'Pes' dedirten manzara! Tam 3 katı fazla yolcu çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2020 10:26 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta 12 yolcu taşıması gereken bir araçtan 37 yolcu çıktı. Sabah saatlerinde gerçekleştirilen minibüs denetiminde ortaya çıkan manzara sonrası 25 yolcu araçtan indirildi ve minibüsçüye 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

'Pes' dedirten manzara! Tam 3 katı fazla yolcu çıktı

Koronavirüsle mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından gönderilen genelge kapsamında minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklandı. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri de sabah saatlerinde İstanbul'da denetim yaptı. Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda da trafik polisleri denetim yaptı. Burada birçok minibüsün ayakta yolcu taşıdığı görülürken, bir minibüsten 12 yerine 37 yolcu çıktı. 25 yolcu araçtan indirildi. Ayakta yolcu alan sürücülere 3 bin 150 lira para cezası kesildi.

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Öte yandan Küçükçekmece Halkalı Caddesi'nde de yapılan denetimlerde, ayakta yolcu alan şoförlere para cezası kesildi.

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DHA

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