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  4. "Pes" dedirten olayda yeni gelişme! Malatya'daki kavgada üzerine pitbull salmışlardı

"Pes" dedirten olayda yeni gelişme! Malatya'daki kavgada üzerine pitbull salmışlardı

08.01.2022 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Malatya'da "pes" dedirten bir olay yaşanmış ve iki grup arasındaki kavgada taraflardan biri kavga ettiği şahsın üzerine iş yerindeki pitbullu salmıştı. Olayda 3 kişi yaralanırken gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı. Olay sonrası müşteki ve şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı. Şüphelilerden M.M. pikap arkasında zincirle bağlı köpeğin zincirini kopararak M.Y'ye saldırdığını öne sürdü.

İddiaya göre, dün saat 16.00 sularında Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Ferhadiye Mahallesi'nde M.Y. ile A.M. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Olayda darbedilen M.Y, daha sonra A.M'nin M.M'nin iş yerine kalabalık bir grupla geldi. M.M, ise pitbull cinsi köpeği kalabalığın üzerine saldı. Olayda, M.M. ve A.M. darp sonucu, M.Y. ise pitbull saldırısında yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Pitbull cinsi köpek ise Büyükşehir Belediyesine ait hayvan nakil aracıyla barınağa götürüldü. Olay anı ise cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Dehşet verici olayın ardından yeni bir gelişme yaşandı.

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İFADELERİ ORTAYA ÇIKTI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan M.M. ile A.M, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Müşteki M.Y, "neden baktın" iddiasıyla A.M. ve babası M.M. ile kavga ettiklerini, A.M'nin iş yerinin önünde bulunan pikabın arkasından pitbull köpeği getirerek üzerine bıraktığını, köpeğin sol ve sağ bacağını ısırdığını ileri sürdü.

Şüphelilerden M.M. ise kavgada oğlunun darbedildiğini, bu sırada pikap arkasında zincirle bağlı köpeğin zincirini kopararak M.Y'ye saldırdığını, köpeği zarar vermemesi için alıp uzaklaştırdığını öne sürdü.

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TUTUKLANDI

Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.M, tutuklandı, M.M, ise serbest bırakıldı. (AA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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