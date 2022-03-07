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  4. 'Pes' dedirtti! Ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği

'Pes' dedirtti! Ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği

07.03.2022 17:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’deki Motorlu Taşıtlar Sürücü kursiyerlerine yönelik yapılan bir sınavda ortaya çıkan kopya düzeneği ‘Pes’ dedirtti. Görenleri şaşkına çeviren akılalmaz olayda, kıyafetlerinin üzerine kamera ve kulaklık yerleştirerek kopya çeken şüpheli, dışarıda bulunan yandaşıyla beraber yakalandı.

'Pes' dedirtti! Ehliyet sınavında akılalmaz kopya düzeneği

Denizli’de akılalmaz bir kopya olayı yaşandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Motorlu Taşıtlar Sürücü kursiyerlerine yönelik yapılan sınavda, bir katılımcının kopya düzeneği görenleri şaşırttı.

KIYAFETİNE KAMERA VE KULAKLIK YERLEŞTİRDİ

Başarı sağlamak için kıyafetlerinin üzerine kamera ve kulaklık yerleştiren şüpheli ile sınav salonunun dışında yardım eden yandaşı, ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan arama ve kontrollerde suçta kullanıldığı değerlendirilen; 2 adet kablosuz ağ, 2 adet kulaklık, 2 adet batarya, 2 adet sim kart ve 2 adet kamera/fotoğraf makinası ele geçirilmiştir. Yakalanan şüpheliler hakkında “6114 Sayılı Ölçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna” muhalefet suçu kapsamında adli makamlarca işlem yapıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM Denizli
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