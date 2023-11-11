HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Peş peşe uyarıların ardından İstanbul'da çatılar uçtu! Cadde trafiğe kapatıldı: Binalar yıkılıyor zannettik

Peş peşe uyarıların ardından İstanbul'da çatılar uçtu! Cadde trafiğe kapatıldı: Binalar yıkılıyor zannettik

11.11.2023 16:35 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da olumsuz hava şartları vatandaşlara zor anlar yaşattı. AFAD ve Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Küçükçekmece'de 5 katlı bir binanın çatısı 2 binaya çarptıktan sonra yolda yürüyenlerin başına düştü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken cadde trafiğe kapatıldı. Korku dolu anlar yaşayan mahalle sakinleri panik dakikalarını, "Binalar yıkılıyor zannettik" diyerek anlattı.

Peş peşe uyarıların ardından İstanbul'da çatılar uçtu! Cadde trafiğe kapatıldı: Binalar yıkılıyor zannettik

Küçükçekmece'de şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 katlı binanın çatısından kopan parçalar 2 binaya çarptıktan sonra kaldırımda yürüyen kişinin başına düştü. Yaralı, ambulans ile hastaneye kaldırılırken 2 binada ve 2 iş yerinde hasar oluştu.

5cb5527a0fd20dc9724c2b27f5ae7562

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Cennet Mahallesi Barbaros Caddesi'nde öğlen saatlerinde başlayan şiddetli rüzgarın etkisiyle 5 katlı binanın çatısından kopan parçalar 2 binaya çaptıktan sonra, kaldırımda yürüyen kişinin başına düştü. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıyı ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye götürdü.

8f9e63901a0acf0e074d194f114d6330

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Polis ekipleri caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de binanın çatısından sarkan parçaları merdiven yardımı ile bulunduğu yerden aldı. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı. 2 binanın dış cephesinde hasar oluşurken dairelerin bazılarının camlarının kırıldığı ve 2 iş yerinde de hasar oluştuğu görüldü.

40185f0791d7814a3836f8cde5bea29d

"BİNALAR YIKILIYOR ZANNETTİK"

Mahalle sakini "Biz bankamatikteydik, bir uğultu oldu. Binalar yıkılıyor zannettik. Çok korktuk, bir yaralı vardı. Hortum gibi uğultuyla dolu yağdı" diye konuştu.

629596252d473619725dc9674bd3e14f

ec238b95f60085265a33d4643a0aea98

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP'nin yeni MYK üyeleri belli olduCHP'nin yeni MYK üyeleri belli oldu
Edremit'te 5 dakika sağanak yolları felç etti!Edremit'te 5 dakika sağanak yolları felç etti!
Antik kentte heyecanlandıran keşif! Bu detayı henüz kimse çözemediAntik kentte heyecanlandıran keşif! Bu detayı henüz kimse çözemedi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Küçükçekmece
En Çok Okunan Haberler
Atatürk'e hakaret eden Erzurumlu o dönerci gözaltına alındı

Atatürk'e hakaret eden Erzurumlu o dönerci gözaltına alındı

Togg’un keyfine varamadı! İki ayda iki kere arıza yaptı

Togg’un keyfine varamadı! İki ayda iki kere arıza yaptı

İstanbul için Valilik, AKOM ve AFAD'dan uyarı! 'Önümüzdeki 3 saatte...'

İstanbul için Valilik, AKOM ve AFAD'dan uyarı! 'Önümüzdeki 3 saatte...'

Erdoğan'dan kritik zirvede çok sert mesajlar! 'Acizlik ve korkaklıktır'

Erdoğan'dan kritik zirvede çok sert mesajlar! 'Acizlik ve korkaklıktır'

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi!

Fenerbahçe'de Cengiz Ünder krizi!

Cinsel birliktelik sırasında fantezi yapmak isterken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'Ağzından köpük gelince...'

Cinsel birliktelik sırasında fantezi yapmak isterken öldürdü! İfadesi ortaya çıktı: 'Ağzından köpük gelince...'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Kirpiğine kuş pisledi! Adeta kriz geçirdi

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Bir kez alın bir ömür kullanın! Ömür boyu garantili Stanley termoslarla tanışın

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Atatürk'ü gördüğü anı anlattı! "Kepini çıkartırdı"

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Sevgilisinin ihanetini genital bölgesinde çıkan uçukla öğrendi

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

Her adımda rahatlık arayanların tercihi! Puma ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.