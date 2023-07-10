Peskov'dan kritik Prigojin açıklaması! Putin ve Wagner lideri Kremlin'de görüşmüş...

Rusya-Ukrayna savaşında Wagner'in ayaklanıp Moskova'ya ilerlemesi gündem olmuştu. Wagner lideri Prigojin, Rus ordusunun Wagner kamplarını vurduğunu iddia edip başlattığı isyan hareketinde dünyanın gözü yaşanan gelişmelere çevrilmişti. Krizin aşılması sonrasında Kremlin'den itiraf niteliğinde bir açıklama geldi.
Kremlin, Rusya lideri Putin'in askeri ayaklanmadan günler sonra Wagner Grubu'nun patronu ile görüştüğünü itiraf etti.
3 saat süren görüşmede yer alan detaylara dair Kremlin Sözcüsü Peskov açıklamalarda bulundu. (İHA)