Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması

Peskov görüşmenin içeriğine ilişkin detay vermedi.

Fakat görüşmede Türk tarafının İdlib'de ateşkesi yeniden gündeme getirmesi bekleniyor. Rusya ise sivillerin İdlib'den ayrılabilmesi için bu bölgede insani koridorlar oluşturulmasını önermişti.

Soçi'deki toplantı, Rus lider Putin ve Erdoğan'ın bu ayki ikinci görüşmesi olacak. Zira iki lider, 7 Eylül'de de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katıldığı üçlü bir Suriye görüşmesi yapmıştı.

Suriye konusunda görüşme trafiğinin artmasının sebebi, Şam'ın, bu ülkede cihatçıların elindeki son büyük yerleşim yeri olan İdlib'i geri almak için bir harekat hazırlığında olması.

Tahran görüşmesinin ardından Rusya lideri Putin, ülkenin topraklarının tamamında kontrol sağlamanın, Suriye hükümetinin meşru hakkı olduğunu vurgulamıştı. Ancak Rus lider, İdlib'deki sivil nüfusa dikkat çekip bunun da operasyonda hesaba katılması gerektiğini söylemişti.

Yarısından fazlası eski El Nusracı'ların başını çektiği Heyet Tahrir el Şam'ın kontrolünde olan İdlib Astana süreci kapsamında gerilimi azaltma bölgesi ilan edilmişti. Bu anlaşma kapsamında İdlib'de Türk askerlerinin görev yaptığı 12 gözlem noktası bulunuyor.

