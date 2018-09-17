HABER

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2018 11:14 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye nedeniyle bu ay ikinci kez görüşecek olmasına ilişkin, "İdlib'deki durum kritik. Rusya ve Türkiye'nin görüş ayrılıkları var. Bu da en üst düzeyde ciddi bir görüşme yapılmasını gerektiriyor" dedi.

Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması

Peskov görüşmenin içeriğine ilişkin detay vermedi.
Fakat görüşmede Türk tarafının İdlib'de ateşkesi yeniden gündeme getirmesi bekleniyor. Rusya ise sivillerin İdlib'den ayrılabilmesi için bu bölgede insani koridorlar oluşturulmasını önermişti.

Soçi'deki toplantı, Rus lider Putin ve Erdoğan'ın bu ayki ikinci görüşmesi olacak. Zira iki lider, 7 Eylül'de de İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de katıldığı üçlü bir Suriye görüşmesi yapmıştı.

Suriye konusunda görüşme trafiğinin artmasının sebebi, Şam'ın, bu ülkede cihatçıların elindeki son büyük yerleşim yeri olan İdlib'i geri almak için bir harekat hazırlığında olması.

Tahran görüşmesinin ardından Rusya lideri Putin, ülkenin topraklarının tamamında kontrol sağlamanın, Suriye hükümetinin meşru hakkı olduğunu vurgulamıştı. Ancak Rus lider, İdlib'deki sivil nüfusa dikkat çekip bunun da operasyonda hesaba katılması gerektiğini söylemişti.

Yarısından fazlası eski El Nusracı'ların başını çektiği Heyet Tahrir el Şam'ın kontrolünde olan İdlib Astana süreci kapsamında gerilimi azaltma bölgesi ilan edilmişti. Bu anlaşma kapsamında İdlib'de Türk askerlerinin görev yaptığı 12 gözlem noktası bulunuyor.

PARTNER'Demet doğru olanı yaptı''Demet doğru olanı yaptı'
Çileğin içinden iğne çıktı! Skandal başka ülkeye de sıçradıÇileğin içinden iğne çıktı! Skandal başka ülkeye de sıçradı
Irak'tan önemli karar! Türkiye sınırına asker gönderiyorlarIrak'tan önemli karar! Türkiye sınırına asker gönderiyorlar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Türkiye İdlib erdoğan Suriye putin

En Çok Okunan Haberler

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

‘60 yaşındayım evliyim. 20 yaşında bir kadınla evlenmek istiyorum'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Reza Zarrab açıklaması

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Seda Sayan da 'Falling Stars' akımına uydu!

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Yerli otomobil projesi iptal mi olacak? İlk açıklama geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tartışılan uçak için ilk kez konuştu! Satın mı alındı?

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Nagehan Alçı, Dursun Çiçek'in sözlerinin ardından çağrıda bulundu: MİT ve Emniyet'ten destek alınmalı

Okuyucu Yorumları 3 yorum
Once BOP sonra rus cocugu oldular bir TÜRK olamadilar bu feto urunu barzani cocugu papa dostları ....
adamsın reıs .....
Dimitri karamsar konuşma böyle üzme bizi. Rusya bizim en iyi dostumuz. Vladimir'i kaybetmemeliyiz.
Diğer Haberler
Maas: Erdoğan ile görüşecek birçok konumuz var

Maas: Erdoğan ile görüşecek birçok konumuz var

Bu çift ne yapıyor? Google kamerasına takılan bir garip görüntü

Bu çift ne yapıyor? Google kamerasına takılan bir garip görüntü

Çileğin içinden iğne çıktı! Skandal başka ülkeye de sıçradı

Çileğin içinden iğne çıktı! Skandal başka ülkeye de sıçradı

Irak'tan önemli karar! Türkiye sınırına asker gönderiyorlar

Irak'tan önemli karar! Türkiye sınırına asker gönderiyorlar

Kuyrukları dolanınca yuvada mahsur kaldılar

Kuyrukları dolanınca yuvada mahsur kaldılar

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.