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Pet shop mağazasında korkutan yangın! Çok sayıda kuş telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 03:15 | Son Güncelleme

Karabük’te pet shop mağazasında elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında farklı türde bulunan çok sayıda kuş telef oldu.

Pet shop mağazasında korkutan yangın! Çok sayıda kuş telef oldu

Edinilen bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi İnönü Caddesi’nde Mehmet Kılıç’a ait pet shop mağazasında ilk belirlemelere göre elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Dükkanda farklı türde bulunan çok sayıda kuş alevlerden ve dumandan etkilenerek telef oldu.

BAZI HAYVANLAR ÇEVREDEKİLERİN YARDIMIYLA KURTULDU

Alevlerin bir anda sardığı yangına olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Dükkandaki bazı hayvanlarda çevredeki vatandaşların yardımı ile yangından kurtarıldı.

Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karabük Pet Shop yangın

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