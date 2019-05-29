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Petlas’tan bayramda yol güvenliği için uyarılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 10:50 | Son Güncelleme

Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün: - “Güvenli bir sürüş için lastiklerin sorunsuz olması son derece önemli. Araç bakımlarınızı yaptırmadan ve lastik hava basıncıyla diş derinliğini ölçtürmeden ve diş derinliği 4 mm’nin altındaki lastiklerle yola çıkmayın”

İSTANBUL (AA) – Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, bayram tatilinde güvenli ve keyifli bir seyahat için araç bakımını yaptırmadan ve lastik hava basıncıyla diş derinliğini ölçtürmeden yola çıkılmaması konusunda uyarılarda bulundu.

Petlas açıklamasına göre, Ramazan Bayramı yaklaşırken pek çok vatandaş, aile ziyaretleri ve tatil için yollara çıkmaya hazırlanıyor. Güvenli bir seyahat için yola çıkmadan önce araç lastiklerinin mutlaka kontrol edilmesi, dişleri 4 milimetrenin altındaki lastiklerle kesinlikle yola çıkılmaması gerekiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Pazarlama Müdürü Özürün, bayram tatilinin kazasız, güvenli ve huzurla geçmesi için sürücülere hatırlatmalarda bulundu ve yaz aylarında ısınan zemine uygun olmayan lastiklerin araçlarda güvenlik riski oluşturacağını dile getirdi.

Her uzun tatilde olduğu gibi Ramazan Bayramı süresince trafik yoğunluğunda artış beklendiğini aktaran Özürün, "Lütfen kendinizin, sevdiklerinizin ve yollarımızın güvenliği için bazı basit tedbirleri almayı unutmayın. Güvenli bir sürüş için lastiklerin sorunsuz olması son derece önemli. Araç bakımlarınızı yaptırmadan ve lastik hava basıncıyla diş derinliğini ölçtürmeden ve diş derinliği 4 mm’nin altındaki lastiklerle yola çıkmayın." ifadelerini kullandı.

Açıklamaya göre, yola çıkmadan önce sürücülerin mutlaka kontrol etmeleri önerilen noktalar ise lastiklerin diş derinliği ve hava basıncı kontrolü, stepne ile akü kontrolü, yağ kontrolü, araç farlarının, radyatör suyunun ve silecek suyunun kontrolden geçirilmesi, araç muayenesi ile zorunlu trafik sigortası tarihinin kontrol edilmesi ve aracın periyodik bakımının aksatılmaması şeklinde sıralandı.

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