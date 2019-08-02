HABER

Petra'da Hazreti Harun'un türbesi ziyarete kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 04:14 | Son Güncelleme

Ürdün Vakıflar Bakanı Abdunnasır Ebu Basal, Petra'daki Hazreti Harun'un türbesinde Yahudi turistlerin ayin yapmasının ardından türbenin ziyarete kapatılması emrini verdi

AMMAN (AA) - Ürdün'ün güneyindeki Petra kentinde Hazreti Harun'a ait olduğu belirtilen türbede Yahudi turistlerin ayin yaptığına dair görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından türbenin ziyarete kapatılması kararlaştırıldı.

Ürdün Vakıflar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Abdunnasır Ebu Basal, Petra'daki Hazreti Harun'un türbesinde Yahudi turistlerin ayin yapmasının ardından buranın ziyarete kapatılması emrini verdi.

Turistlerin türbeye Bakanlığın izni olmaksızın girdiği belirtilirken, buna izin veren yetkililer hakkında soruşturma başlatıldı.

Türbede Yahudi olduğu belirtilen 500 kişilik İsrailli turist grubunun ayin yaparken çekilen görüntülerinin Ürdün'de yerel haber sitelerinde yayınlanması büyük tepkiye yol açtı.

Öte yandan Ürdün'de Yahudilerin ülkenin güneyinde ve Filistin'de hak sahibi olduğu temasını işleyen "Cabir" adlı bir sinema filminin çekimlerinin sürmesi nedeniyle de tartışmalar yaşanıyor.

Yahudilerin Mescidi Aksa'yı sık sık işgal etmesi de Kudüs ve çevresindeki kutsal mekanların korunması ile vesayetini elinde bulunduran Ürdün yönetiminde rahatsızlık yaratıyor.

PARTNERİşte Vikipedi hakkında az bilinen 15 ilginç gerçek!İşte Vikipedi hakkında az bilinen 15 ilginç gerçek!
ABD'den tartışılacak 'güvenli bölge' açıklaması! 'ABD ve Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların...ABD'den tartışılacak 'güvenli bölge' açıklaması! 'ABD ve Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların...
Bakan Akar'dan sert mesaj! 'Bu beyhude bir gayrettir'Bakan Akar'dan sert mesaj! 'Bu beyhude bir gayrettir'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hz. Harun Makamı israil Petra Ürdün

En Çok Okunan Haberler

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

Pes etmedi, evinin bodrumunda yaptı! Duvarı yıkarak çıkardı

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

Nur Yerlitaş: Tam bir yıl oldu

Nur Yerlitaş: Tam bir yıl oldu

Bahçeli'den İYİ Partililere sürpriz çağrı

Bahçeli'den İYİ Partililere sürpriz çağrı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den 'güvenli bölge' açıklaması

ABD'den tartışılacak 'güvenli bölge' açıklaması! 'ABD ve Türkiye arasındaki anlaşmazlıkların...

Bakan Akar: Türkiye'nin garantörlüğünü saptırmaya çalışmak beyhude bir gayrettir

Bakan Akar'dan sert mesaj! 'Bu beyhude bir gayrettir'

Bakan Varank: Uzayda da ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız

Bakan Varank: Uzayda da ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız

300 bin TL'lik ödülle aranıyordu! Öldürüldü

300 bin TL'lik ödülle aranıyordu! Öldürüldü

1 Ağustos 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 20 milyon TL devretti!

Vali açıkladı: Antalya'nın ziyaretçi sayısı 8 milyonu aştı

Valilik duyurdu: 8 milyonu aştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.