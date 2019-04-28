"Petrolümüz Hürmüz Boğazı'ndan geçmezse diğerlerininki de geçmeyecek"

İSTANBUL (AA) - İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, ülke petrolünün Hürmüz Boğazı'ndan geçmemesi durumunda diğer ülkelerin petrollünün de geçemeyeceğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansında yer alan habere göre Bakıri, İran gemilerinin de diğer ülkelerin gemileri gibi Hürmüz Boğazı'nı kullandığını söyledi.

Bakıri, "Eğer birileri Hürmüz Boğazı'nda güvenlik sorunu meydana getirirse ona karşı koyarız. Aynı şekilde eğer bizim petrolümüz bu boğazdan geçmez ise kesinlikle diğer ülkelerin petrolü de geçmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu boğazı kapatma gibi bir düşüncelerinin olmadığını dile getiren Bakıri, ancak "düşmanların" adımları karşısında mecbur kalırlarsa boğazı kapatma yoluna gidebileceklerini kaydetti.

Bu konuda İranlı üst düzey makamlar tarafından açıklamalar yapıldığına işaret eden Bakıri, İran ordusunun boğazın kapatılmasıyla ilgili alınacak kararları uygulama mercisi olduğunu sözlerine ekledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararının ordunun inisiyatifinde olduğunu söylemişti.