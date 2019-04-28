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"Petrolümüz Hürmüz Boğazı'ndan geçmezse diğerlerininki de geçmeyecek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 12:41 | Son Güncelleme

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri: - "Eğer birileri Hürmüz Boğazı'nda güvenlik sorunu meydana getirirse ona karşı koyarız. Aynı şekilde eğer bizim petrolümüz bu boğazdan geçmezse kesinlikle diğer ülkelerin petrolü de geçmeyecektir"

İSTANBUL (AA) - İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, ülke petrolünün Hürmüz Boğazı'ndan geçmemesi durumunda diğer ülkelerin petrollünün de geçemeyeceğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansında yer alan habere göre Bakıri, İran gemilerinin de diğer ülkelerin gemileri gibi Hürmüz Boğazı'nı kullandığını söyledi.

Bakıri, "Eğer birileri Hürmüz Boğazı'nda güvenlik sorunu meydana getirirse ona karşı koyarız. Aynı şekilde eğer bizim petrolümüz bu boğazdan geçmez ise kesinlikle diğer ülkelerin petrolü de geçmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Söz konusu boğazı kapatma gibi bir düşüncelerinin olmadığını dile getiren Bakıri, ancak "düşmanların" adımları karşısında mecbur kalırlarsa boğazı kapatma yoluna gidebileceklerini kaydetti.

Bu konuda İranlı üst düzey makamlar tarafından açıklamalar yapıldığına işaret eden Bakıri, İran ordusunun boğazın kapatılmasıyla ilgili alınacak kararları uygulama mercisi olduğunu sözlerine ekledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, çarşamba günü yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nı kapatma kararının ordunun inisiyatifinde olduğunu söylemişti.

- ABD yaptırımları ve İran'ın Hürmüz Boğazı kartı

Washington yönetimi, İran'la nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesinin ardından İran'a yönelik ilk yaptırım paketini 7 Ağustos 2018'de, ikinci aşama yaptırım paketini ise 5 Kasım 2018'de devreye sokmuştu.

ABD, bu tarihte aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkeye İran'a yönelik yaptırım paketinde petrol ithalatı konusunda 180 gün muafiyet tanımıştı. Söz konusu muafiyetin 2 Mayıs'ta sona ereceği belirtiliyor.

ABD'nin daha önce İran petrol yaptırımlarından muaf tutulan ülkelere yeni muafiyet hakkı verilmeyeceğini duyurması üzerine İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Ali Rıza Tengsiri, "İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kullanımı kısıtlanırsa boğazı geçişlere kapatırız. İran'ın kara sularını her türlü tehdide karşı savunacağız." açıklamasında bulunmuştu.

Washington ise İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatması halinde bölgede petrol ticaretini korumak için askeri güç kullanmaya hazır olduklarını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Hürmüz Boğazı İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri

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