Peugeot ticari araçlarda sıfır faizli eylül kampanyası

Peugeot Türkiye’nin Eylül kampanyası kapsamında, hafif ticari araçlar ailesinde bulunan tüm modellere sıfır faiz fırsatıyla sahip olunabiliyor. Peugeot Rifter 80.000 TL için 15 ay sıfır faiz fırsatıyla satışa sunuluyor. Boxer, Expert, Expert Traveller ve Partner Van modelleri ise 100.000 TL için 15 ay yüzde 0,99 veya 50.000 TL için 12 ay sıfır faiz seçenekleriyle ticari araç ihtiyacı olan kullanıcıları bekliyor.

PEUGEOT TİCARİ ARAÇ MODELLERİ

Peugeot, hafif ticari araçlar alanında kullanıcılara ürün çeşitliliği sağlıyor. Rifter, sunduğu donanım özellikleri ve SUV görünümlü tasarımıyla hem ticari amaçlı kullanımı hem de aile beklentilerini karşılıyor. Markanın bir diğer hafif ticari araç modeli Expert, geniş iç hacmi, teknolojisi ve sunduğu binek otomobil konforuyla dikkatleri çekiyor. Model, Expert Traveller ve Expert Van olmak üzere iki farklı seçenekle ihtiyaçlara yönelik uyum sağlıyor. Peugeot Partner Van, kendi sınıfında ilk olan Peugeot i-Cockpit ile geliyor ve tasarımıyla dikkat çekiyor.

Peugeot Boxer ise minibüs ve van sınıfında standartların üzerine çıkıyor.

