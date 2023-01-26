HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Peygamber Efendimiz Regaip Kandili'nde ne yapardı? Peygamberimizin Regaip Kandili duası ve okunuşu!

Peygamber Efendimiz Regaip Kandili'nde ne yapardı? Peygamberimizin Regaip Kandili duası ve okunuşu!

26.01.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili'ni idrak edeceğiz. Regâib gecelerinde dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi çeşitli ibâdetlerle geçirmek tavsiye edilir. Bu özel geceyi en iyi şekilde değerlendirmek isteyenler de Peygamber Efendimiz Regaip Kandili'nde ne yapardı? Peygamberimizin Regaip Kandili duası nedir? sorularına yanıt arıyorlar. İşte tüm ayrıntılar...

Peygamber Efendimiz Regaip Kandili'nde ne yapardı? Peygamberimizin Regaip Kandili duası ve okunuşu!

Bu gece Regaip Kandili'ni idrak edeceğiz. Regaib Gecesini ibadetle geçirmek, namaz kılmak, Kur’an-ı Kerim okumak, tesbih çekmek, tövbe istiğfar etmek önerilir. Perşembe günü oruç tutup, gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Receb ayında oruç tutmak faziletlidir. Bu özel ve anlamlı geceyi ibadetlerle geçirmek isteyenler Peygamber Efendimiz Regaip Kandili'nde ne yapardı? Peygamberimizin Regaip Kandili duası nedir? sorusuna yanıt arıyor. İşte Regaip Kandili ibadetlerine dair tüm ayrıntılar...

dua etmek 2

PEYGAMBER EFENDİMİZ REGAİP KANDİLİ'NDE NE YAPARDI?

Hadis ve siyer uzmanlarına göre; Peygamber Efendimiz Regaip Kandili gününde oruç tutar, gecesinde ise nafile namaz kılarak ibadet ederdi. Ayrıca bazı uzmanlar Peygamberimizin bu geceye hususi olmak üzere 12 rek'at nafile namaz kıldığı da rivayetler arasında yer almaktadır.

Genel olarak ise peygamber efendimiz bir geceye hususi olmaksızın her ibadetinde sıklıkla tevbe-i istiğfar eder bol bol Kur'an-ı Kerim okuyup tefekkür ederdi. Ayrıca kandil gecelerine müstesna olmaksızın her gece de gece namazına kalkar ibadet ederdi.

dua etmek 3

PEYGAMBERİMİZİN REGAİP KANDİLİ DUASI VE OKUNUŞU!

Sevgili Peygamberimiz (sas), Regaib Gecesi'nin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. Regaip Kandilinde peygamberimizin okuduğu dua şu şekildedir : "Allah'ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur".

REGAİB GECESİNİN FAZİLETİ NEDİR?

Regâib gecelerinde dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Resûlullah ümmetine şu duayı telkin etti:
“Ey Allâhımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle / ulaştır.”(Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)

Üç Aylar, dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. Receb ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan ayı ile sona eren Üç Aylar’ı dualarla ibadetlerle geçirmek çok önemlidir.

dua etmek 5

Beş gecede duların kabul olduğu bildirilir:
"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebʼin ilk gecesi, Şabanʼın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Abdurrezzak, Musannef, IV, 317; Beyhaki, Şuabül-İman, V, 287-288) Bu sebeple Müslümanlar bu geceleri hep ihya etmişlerdir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sır gibi saklanıyordu! İlk kez açıklandıSır gibi saklanıyordu! İlk kez açıklandı
Türkiye'de Strep A bakterisi nedeniyle ilk ölüm yaşandıTürkiye'de Strep A bakterisi nedeniyle ilk ölüm yaşandı
Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! Üçüncü kez gözaltına alındıSinan Ateş cinayetinde yeni gelişme! Üçüncü kez gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Regaip kandili regaip kandili duası

En Çok Okunan Haberler

Ünlü sanatçıya havaalanında büyük şok! "Bagajları alan taksi gidiyor, biz 3 kadın..."

Ünlü sanatçıya havaalanında büyük şok! "Bagajları alan taksi gidiyor, biz 3 kadın..."

Kılıçdaroğlu reddetti: Bunu kabul etmiyorum

Kılıçdaroğlu reddetti: Bunu kabul etmiyorum

Beklenen gün geldi! 30 gün içinde başvuru, 60 gün içinde atama...

Beklenen gün geldi! 30 gün içinde başvuru, 60 gün içinde atama...

"Etkili geliyor" Uzman isim tarih vererek duyurdu

"Etkili geliyor" Uzman isim tarih vererek duyurdu

'Kıyamet saati' ileriye alındı! "Korkunç bir risk"

'Kıyamet saati' ileriye alındı! "Korkunç bir risk"

Kasadan her gün 30-40 bin lira çaldı, aylarca kimse anlamadı! 11 milyon TL'lik akıl almaz vurgun

Kasadan her gün 30-40 bin lira çaldı, aylarca kimse anlamadı! 11 milyon TL'lik akıl almaz vurgun

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Puma spor ayakkabıda 540 TL indirim! Bu fırsat kaçmaz

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Flaş fırsat: Çok satan o şişme yelekte 130 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.