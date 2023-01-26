Peygamber Efendimiz Regaip Kandili'nde ne yapardı? Peygamberimizin Regaip Kandili duası ve okunuşu!

Bu gece Regaip Kandili'ni idrak edeceğiz. Regaib Gecesini ibadetle geçirmek, namaz kılmak, Kur’an-ı Kerim okumak, tesbih çekmek, tövbe istiğfar etmek önerilir. Perşembe günü oruç tutup, gecesini de ihya etmek çok sevaptır. Receb ayında oruç tutmak faziletlidir. Bu özel ve anlamlı geceyi ibadetlerle geçirmek isteyenler Peygamber Efendimiz Regaip Kandili'nde ne yapardı? Peygamberimizin Regaip Kandili duası nedir? sorusuna yanıt arıyor. İşte Regaip Kandili ibadetlerine dair tüm ayrıntılar...

PEYGAMBER EFENDİMİZ REGAİP KANDİLİ'NDE NE YAPARDI?

Hadis ve siyer uzmanlarına göre; Peygamber Efendimiz Regaip Kandili gününde oruç tutar, gecesinde ise nafile namaz kılarak ibadet ederdi. Ayrıca bazı uzmanlar Peygamberimizin bu geceye hususi olmak üzere 12 rek'at nafile namaz kıldığı da rivayetler arasında yer almaktadır.

Genel olarak ise peygamber efendimiz bir geceye hususi olmaksızın her ibadetinde sıklıkla tevbe-i istiğfar eder bol bol Kur'an-ı Kerim okuyup tefekkür ederdi. Ayrıca kandil gecelerine müstesna olmaksızın her gece de gece namazına kalkar ibadet ederdi.

PEYGAMBERİMİZİN REGAİP KANDİLİ DUASI VE OKUNUŞU!

Sevgili Peygamberimiz (sas), Regaib Gecesi'nin içinde bulunduğu Recep ayında çok dua eder, namaz kılar, oruç tutar, iyiliklerin her çeşidini yapar, sadaka vermeye özen gösterirdi. Regaip Kandilinde peygamberimizin okuduğu dua şu şekildedir : "Allah'ım, recep ve şaban aylarını bizim için mübarek kıl ve bizi ramazan ayına kavuştur".

REGAİB GECESİNİN FAZİLETİ NEDİR?

Regâib gecelerinde dua etmek, tövbe ve istiğfarda bulunmak, bu geceyi çeşitli ibâdetlerle geçirmek, genel olarak alimler arasında kabul görmüştür.

Resûlullah ümmetine şu duayı telkin etti:

“Ey Allâhımız! Receb ve Şâbânʼı mübârek eyle, Ramazanʼa mülâkî eyle / ulaştır.”(Taberânî, Evsat, IV, 189; Beyhakî, Şuab, V, 348. Krş. Ahmed, I, 259)

Üç Aylar, dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedeceğimiz aylardır. Receb ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan ayı ile sona eren Üç Aylar’ı dualarla ibadetlerle geçirmek çok önemlidir.

Beş gecede duların kabul olduğu bildirilir:

"Beş gece vardır ki onlarda yapılan dualar geriye çevrilmez. Recebʼin ilk gecesi, Şabanʼın ortasında bulunan gece, Cuma gecesi, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı geceleridir." (Abdurrezzak, Musannef, IV, 317; Beyhaki, Şuabül-İman, V, 287-288) Bu sebeple Müslümanlar bu geceleri hep ihya etmişlerdir.



