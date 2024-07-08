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  4. 'Peygamberim, cumhurbaşkanıyım' diyerek bıçak salladı! Evini görenler gözlerine inanamadı!

'Peygamberim, cumhurbaşkanıyım' diyerek bıçak salladı! Evini görenler gözlerine inanamadı!

08.07.2024 11:40
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Bursa'da evini çöplerle dolduran 68 yaşındaki Feyzullah Yasa, evini temizlemeye gelen belediye ekiplerine bıçak salladı. Bir polis memuru yaralandı. 'Ben peygamberim, cumhurbaşkanıyım' diyen Yasa, Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi.

4 Temmuz günü saat 11.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi Ürünlü Caddesi'ne 'çöp ev' ihbarı üzerine gelen polis ekipleri ve belediye görevlileri gözlerine inanamadı. 2 katlı evde yaşayan 68 yaşındaki Feyzullah Yasa'nın evi çöplerle dolup taşıyordu. Ancak, temizlik için gelen Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerini, eline aldığı bıçakla tehdit ederek içeri girmelerine izin vermedi.

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POLİSLERE SALDIRDI

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polislere uzun süre direnen Feyzullah Yasa’yı, pencerenin kırık camından sıktıkları biber gazıyla etkisiz hale getirmek istendi. Yasa, kendisini ikna etmeye çalışan polis memuru T.H.'yi kapıyı açmaya çalıştığı esnada kolundan bıçakladı.

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Bölgeye takviye ekipleri ve sağlık görevlileri gönderildi. Yaralı polis memuru ilk müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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''BEN PEYGAMBERİM, CUMHURBAŞKANIYIM''

Elindeki bıçakla dışarı çıkıp, ekiplere yine saldıran Yasa, bıçağın elinden düşmesiyle yakalandı. Savcılıkta ifadesi alınan Feyzullah Yasa'nın 'Ben peygamberim, cumhurbaşkanıyım' diyerek kendini savunması üzerine, akıl sağlığından şüphe edilerek, tedbir amaçlı Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (DHA)
Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Express


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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Bursa çöp ev
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